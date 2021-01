COVID-19 :

Il avance imparable de la pandémie en Catalogne Au cours de cette troisième vague, elle a conduit le gouvernement à prolonger les mesures appliquées d’une semaine supplémentaire depuis le 7 janvier dernier. Après les vacances de Noël, l’exécutif régional a décidé durcir les mesures pendant dix jours pour limiter les contagions et les interactions Mais, au vu de l’évolution, ces mesures resteront en vigueur pendant encore une semaine, jusqu’au 24 janvier prochain.

La Ministre de la Santé de la Generalitat, Alba Vergés, avec le Ministre de l’Intérieur, Miquel Samper, ont annoncé cette décision après avoir vérifié une détérioration des données. “Ils sont prolongés de 7 jours mesures en place pour arrêter la transmission du virus: confinement municipal, centres commerciaux fermés et magasins non essentiels également fermés le week-end“, a déclaré Vergés.

Limites du périmètre

L’une des grandes mesures qui sont entrées en vigueur le 7 janvier et qui seront prorogées jusqu’au 24 janvier est la confinement municipal de toutes les villes du lundi au dimanche. Les déplacements en dehors du lieu de résidence sont interdits sauf de bonnes raisons déjà connues.

En outre, le cfermeture du périmètre de la région, tandis que la limite de personnes dans les rassemblements sociaux reste à un maximum de six. De son côté, le couvre-feu nocturne est maintenu entre 22h00 et 6h00.

Boutiques et restaurants

Concernant les commerces, le week-end seuls ceux considérés comme essentiels resteront ouverts, comme les supermarchés et les pharmacies. Ils seront aussi magasins fermés dont la superficie dépasse 400 mètres carrés, en plus des gymnases et des centres commerciaux

Les bars et restaurants peuvent ouvrir comme avant, pour servir Petits-déjeuners et déjeuners de 7h30 à 9h30 et de 13h00 à 15h30, respectivement. Quant aux dîners, ils peuvent proposer un service de prise en charge sur place entre 19 h 00 et 22 h 00, tandis que la livraison à domicile se termine à 23 h 00.. Les terrasses et l’intérieur peuvent s’ouvrir avec une capacité maximale de 30%, avec une distance sociale entre eux et un maximum de quatre personnes.

Culture et loisirs

Cinémas, théâtres, auditoriums, salles de concert, musées et expositions permettent 50% de la capacité, avec un maximum de mille personnes. Les librairies doivent fermer le week-end et la capacité d’accueil des manifestations religieuses est limitée à 30%, ne dépassant en aucun cas le millier de personnes. Également, les activités parascolaires sont suspendues, à l’exception de celles exercées dans les centres éducatifs eux-mêmes et avec les mêmes groupes.

Situation en Catalogne

Au cours des dernières 24 heures, La Catalogne a enregistré 4473 nouveaux cas de coronavirus, donc le nombre total de la communauté depuis le début de la pandémie est de 444 563. De plus, ils sont décédés 122 personnes de plus à cause du coronavirus. Pendant ce temps, la vitesse de lecture (rt) a augmenté à 1,32, tandis que le taux de positivité de la PCR est de 10,97%.

Selon la ministre Alba Vergés, environ 500 personnes sont actuellement dans les USI catalanes, un nombre qui, selon eux, pourrait augmenter dans les prochains jours.