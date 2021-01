COVID-19 :

Le 5 janvier est une journée pleine d’illusions pour les enfants pour la visite des mages. Cependant, la rencontre avec Melchor, Gaspar et Baltasar sera différente cette année. Les cavalcades traditionnelles ont été annulées, ou adaptées, pour garantir la sécurité des citoyens face à la nouvelle croissance des infections au COVID-19 qui est en train d’être vécue.

Leurs Majestés de l’Est salueront les enfants de montgolfières, hélicoptères, voitures et bus décapotables, bateaux et même par visiophonie ou via les réseaux sociaux. De cette façon, ils s’assurent de ne pas perdre la magie qui entoure cette journée, même si les mesures restrictives se multiplient dans la plupart des communautés. Couvre-feux à venir, fermeture anticipée des magasins et des bars, plus de limitations de mobilité … C’est ainsi que s’achèvera ce Noël insolite.

Andalousie

Pendant les nuits des 24, 25 et 31 décembre, l’Andalousie a autorisé ses citoyens à rentrer chez eux à 1h30 du matin. Cependant, le Jour des Trois Rois ne faisait pas partie de l’exception, donc la nuit du 5 janvier le couvre-feu sera fixé de 23h00 à 06h00, comme le reste de la semaine. D’autre part, L’entrée et la sortie de la communauté sont autorisées jusqu’au 6 janvier pour regroupement familial et visites à des proches.

En ce qui concerne les réunions de famille, la limite est fixée à six personnes, mais le 6 janvier, à titre exceptionnel, jusqu’à dix personnes peuvent se rencontrer.

Aragon

Dès ce mardi 5 janvier, l’Aragon retombe au niveau d’alerte 3 aggravé pour contenir l’augmentation des infections, phase la plus élevée d’intervention sanitaire réglementée dans la réglementation régionale. Cela signifie que, jusqu’au 12 janvier, le fermeture du périmètre de la région et la fermeture des établissements non essentiels est avancée à 18h00.

Il couvre feu il s’établit entre 23h00 et 06h00 et les rencontres ne peut pas être plus de six personnes.

Asturies

Les Asturies maintiennent la fermeture de leur périmètre, bien que jusqu’au 6 janvier permet des voyages pour voir des parents jusqu’au deuxième degré et des amis proches. Il ne sera pas possible de circuler dans la rue entre 23h00 et 06h00 et les rencontres ils devront être de six personnes au maximum.

Baléares

Avec plus de 500 cas pour 100 000 habitants, le taux le plus élevé du pays, les Baléares ont renforcé la semaine dernière des mesures restrictives, notamment à Majorque. Les bars et restaurants, que déjà Ils ne pouvaient servir le public que sur les terrasses, ils ferment à 18h00., tandis que le magasins, sauf pour l’alimentation, les pharmacies et autres produits essentiels, ils doivent baisser le store à 20h00..

Pour sa part, le couvre-feu est de 22h00 à 06h00. et les rencontres sera de six personnes au plus dans Majorque et jusqu’à dix participants dans le reste des îles pour les dates désignées.

les îles Canaries

Aux îles Canaries, le couvre feu il se maintient de 23h00 à 06h00 Heures. Le nombre maximum de personnes dans le rencontres parents est de dixet les heures d’ouverture du restaurant jusqu’au couvre-feu.

Cantabrie

Du 23 décembre au 6 janvier ce a permis le déplacement de parents et d’amis. De là, la fermeture du périmètre de la région est maintenue. Le couvre-feu est fixé entre 22h00 et 06h00 heures, pendant rencontres sont conservés avec un maximum de six personnes, comme tout au long de Noël.

Castilla La Mancha

En Castille-La Manche, le confinement périmétrique sauf pour rendre visite à la famille ou aux amis et le couvre-feu est en vigueur de 00:00 à 06:00 heures. De plus, ils ne peuvent que se rencontrer six personnes.

Castille et Leon

Castilla y León maintient le confinement du périmètre jusqu’au 10 janvier et le couvre-feu et les restrictions en vigueur, pour lesquels des exceptions ont été établies la veille de Noël et du Nouvel An, se poursuivent à Reyes. Donc, les 5 et 6 janvier, il peut y avoir des déplacements. Il couvre feu C’est réparé entre 22h00 et 06h00 heures, mais pour la nuit du 5 au 6 janvier il est prolongé à 01h30. Les réunions ne peuvent excéder six personnes, à l’exception des déjeuners et dîners de Noël, qui peuvent être de dix personnes.

Catalogne

La Generalitat vous permet de voyager pour voir des proches et des proches jusqu’au 6 janvier, à condition de présenter un document justifiant où ils vont. À partir du 7 janvier, et jusqu’au 18, toutes les communes ferment le périmètre. De même, les centres commerciaux et les gymnases sont fermés. Les magasins non essentiels seront fermés le week-end et, pendant la semaine, ceux de moins de 400 mètres carrés pourront ouvrir.

Il le couvre-feu est de 22h00 à 06h00., mais pour le Nuit du roi est retardé jusqu’à 23h00. Finalement, le rencontres les parents peuvent être six personnes, même si pour les déjeuners et dîners de Noël, la limite est portée à dix, Sauf dans Cerdagne et le Ripollès, qui restent à six.

Communauté valencienne

Dans la Communauté valencienne, le fermeture du périmètre qui empêche d’entrer ou de sortir de la communauté, sauf pour des raisons justifiées. Cela sera en vigueur, au moins, jusqu’au vendredi prochain, le 8 janvier, lorsque l’exécutif se réunira pour évaluer la situation. Le couvre-feu reste fixé entre 23h00 et 06h00 et les rencontres sont aussi de six personnes, sauf Déjeuners et dîners de Noël, où ils sont autorisés dix personnes.

Estrémadure

En plus de avancer le couvre-feu à 22h00 (il dure jusqu’à 06h00)L’Estrémadure a commencé l’année avec de nouvelles restrictions en raison de l’augmentation des résultats positifs dans la région, avec plus de 500 cas pour 100 000 habitants.

La capacité commerciale a été réduite à 30% Et dans le tables d’accueilà l’intérieur et à l’extérieur ne peuvent s’asseoir quatre personnes. Ont également été activités sportives non réglementées interdites caractère amateur et visites aux maisons de retraite pendant la vaccination. Un maximum de dix personnes aux déjeuners et dîners de Noël, mais ils doivent être les proches.

Galice

Dans cette communauté, il a été choisi de permettre à nouveau mobilité extraordinaire, comme cela s’est déjà produit la veille de Noël et Noël, et plus tard le réveillon du Nouvel An et le Nouvel An, à l’occasion de la fête des rois, du mardi matin au mercredi et jusqu’à 23h00 le 6.

Cette fenêtre, qui s’ouvre uniquement à “Rencontres familiales” et quelles que soient les fermetures de périmètres en vigueur, c’est l’une des décisions prises ce lundi par le comité clinique qui conseille la Xunta.

Madrid

Madrid maintient son engagement de limiter les zones de santé de base et un total de 18 zones et cinq municipalités de la région sont interdites d’entrée et de sortie d’entre eux sauf pour des raisons justifiées dès ce lundi.

Cependant, Il n’y aura aucune restriction à la mobilité dans ces centres de population le jour des Trois Rois, lorsque la fermeture du périmètre de la Communauté de Madrid décrétée pendant les vacances de Noël diminuera également. Pour sa part, couvre feu il se maintient entre 00:00 et 06:00 heures et les rencontres peut être de six personnes comme beaucoup.

Murcie

La Région de Murcie permet la mobilité entre le 23 décembre 2020 et le 6 janvier 2021 pour les membres de la famille. 5 et 6 janvier les magasins doivent fermer à 18h00. et le couvre feu est situé entre 23h00 et 06h00 Heures. À fêtes de famille ils ne pourront pas assister à plus de six personnes, sauf dans le cas des cohabitants.

Pays Basque

Le Pays basque a décidé pour le moment de maintenir les restrictions actuelles car il ne voit pas de “signaux d’alarme extraordinaires”, bien qu’il les réexaminera vendredi pour évaluer l’évolution de la pandémie. De cette façon, à Reyes Vous ne pourrez même pas quitter la région pour rendre visite à des parents ou amis, il couvre feu est toujours entre 22h00 et 6h00 et le le nombre maximum de personnes rassemblées sera de six. En outre, Les 5 et 6 janvier, les magasins et les hôtels fermeront à 18h00.

Navarre

Il fermeture du périmètre de la région empêche l’entrée et la sortie du territoire, sauf pour des raisons justifiées. En outre, la circulation est interdite entre 23h00 et 06h00 heures et les réunions ne peuvent pas dépasser six participants.

La Rioja

Le gouvernement régional maintient le fermeture du périmètre de La Rioja pour le moment jusqu’au 15 janvier, avec le couvre-feu fixé entre 23 h 00 et 5 h 00. Les réunions ne peuvent pas non plus dépasser six personnes.

Ceuta et melilla

Les deux territoires maintiennent leur fermetures de périmètre, il couvre-feu entre 23h00 et 06h00 et la limitation des réunions à un maximum de quatre personnes, bien qu’à Melilla, il pourrait y avoir dix personnes aux déjeuners et dîners de Noël.