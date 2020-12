COVID-19 :

Andrea Crisanti c’est une référence dans ce que l’épidémiologie fait référence en Italie. Son a été la stratégie de confinement pour freiner le taux élevé d’infections au cours de la première vague de la rRégion de la Vénétie. L’expert, directeur du laboratoire de microbiologie de l’Université de Padoue, se montre prudent sur arrivée prochaine des vaccins contre le coronavirus.

Crisanti, lors d’un entretien avec Sky TG24, fait part de ses impressions sur les vaccins à venir et le l’impact qu’ils auront une fois qu’ils commenceront à être administrés À la population en général. «Pour la vaccination, cela prendra du temps, et avant de savoir si 70% de la population italienne l’aura vraiment rejoint. Je pense que nous le saurons vers juin, si tout se passe bien. Jusque-là, nous aurons le problème de contrôle de l’épidémie. C’est le vrai défi, je ne pense pas que la vaccination impact avant 6 ou 7 mois“.

Louange pour un développement rapide

L’épidémiologiste souligne cependant la travaux et travaux de recherche et ressources réalisés depuis le début de l’urgence sanitaire du coronavirus pour essayer de trouver la solution. “L’aspect le plus positif était de voir un mobilisation de ressources, c’est-à-dire d’argent, d’esprit et de créativité, qui a certainement trouvé des solutions innovantes », souligne-t-il.

Enfin, il met en évidence le fait qu ‘”il n’était jamais arrivé que un vaccin atteindra ce stade dans moins d’un an. Je pense que de ce point de vue c’est un grand succès de la recherche et de la capacité humaine à répondre à cet incroyable défi“.

Critique avec les données vaccinales

Il y a quelques semaines à peine, l’expert a montré contrairement à se faire vacciner “basé sur connaissances que nous avons aujourd’hui“. Pour Crisanti, la chose correcte serait que les données d’essai soient rendues publiques que validé par la communauté scientifique.