COVID-19 :

Le gouvernement a accéléré la dynamique du revenu vital minimum en raison de la pandémie de coronavirus en juin dernier et pendant tous ces mois, les familles qui remplissent les conditions fixées ont demandé leur prestation et le gouvernement décide qui finalement accepte ou non l’aide. De nombreux plaignants se demandent comment savoir quel est le statut de la pétition ou s’ils peuvent y apporter des modifications, comme joindre un document. Ils peuvent le faire via le siège électronique de la sécurité sociale. Nous vous disons comment.

La première étape consiste à entrer le site internet du revenu vital minimum créé par la sécurité sociale. Une fois là-bas, cliquez sur la section Fournir de la documentation à une application, qui se trouve dans la colonne de droite. Une fois que vous avez cliqué là-bas, une nouvelle page appelée Vérifiez l’état de votre candidature. Dans celui-ci, vous devez remplir les champs qui apparaissent, c’est-à-dire le code de la demande et le numéro d’identification, qui peut être le DNI ou le NIE dans le cas des étrangers. le le code de demande est obtenu après avoir confirmé les données de la demande, dans le dernier écran du formulaire, et c’est un chiffre qui combine des chiffres et des chiffres.

Une fois les données saisies, et après avoir indiqué que Je ne suis pas un robot, vous devez appuyer sur le bouton OK. À ce moment là, le statut de la demande de revenu minimum vital apparaîtra, et il sera possible de consulter s’il n’a pas encore été résolu, s’il a été approuvé ou refusé ou s’il est nécessaire de fournir des documents supplémentaires.

Un million de demandes

Le Ministre de l’Inclusion, de la Sécurité Sociale et des Migrations, José Luis Escrivá, a rapporté cette semaine qu’environ un million de demandes ont été reçues pendant tous ces mois de la vie du revenu vital minimum. Également, a confirmé qu’environ 500 000 personnes, la moitié, ont déjà été traitées et analysées et environ 150 000 perçoivent déjà une aide gouvernementale.

Lorsque l’avantage a été lancé, il a été automatiquement attribué à environ 250000 personnes appartenant à 76000 ménages, dont plus de la moitié sont mineurs. En octobre dernier, le gouvernement a modifié les conditions d’accès au revenu vital minimum pour les adapter aux nouveaux budgets que le gouvernement entend approuver pour 2021.