COVID-19 :

Riudecols, petite commune de moins de 1100 habitants de la province de Tarragone, a été l’un des territoires qui a remporté le tirage au sort de la loterie de Noël extraordinaire le 22 décembre. A cette date, restée à jamais dans l’histoire de cette ville, la joie a débordé après que ses citoyens se sont vu attribuer quelque 200 millions d’euros.

Cependant, un mois plus tard, l’ambiance festive a disparu de la ville. La raison, l’augmentation alarmante des cas de coronavirus enregistrés. Et c’est qu’à cette époque, les infections dans cette population catalane ont augmenté de 386%, comme le recueille elDiario.es, un chiffre qui a déclenché toutes les alarmes des autorités sanitaires.

Les célébrations, origine possible

Les citadins soulignent le célébrations qui ont eu lieu après avoir appris qu’ils avaient reçu la Loterie de Noël Fat comme le origine de la situation actuelle. Ils affirment que le bonheur du moment a provoqué un assouplissement des mesures de prévention qui a maintenant fait monter en flèche l’incidence accumulée.

Les cas pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours sont passés à 2 881 positifs, comme en témoignent les indicateurs du mardi 19 janvier dernier, ce qui a conduit à une inquiétude croissante parmi les citoyens de Riudecols.

Noël, l’autre facteur

Le conseil municipal de cette commune considère qu’il existe une relation directe entre cette augmentation des infections et les célébrations de la loterie de Noël, malgré le fait que les autorités sanitaires assurent qu’elles n’en connaissent pas les causes. Cela se reflète dans elDiario.es par le conseiller des services, Raül Grau. «Cela a été une combinaison de plusieurs facteurs en même temps. D’une part, la loterie, et d’autre part, un Noël où tout le monde était heureux et voulait fêter et partager ce qu’il avait gagné », états dans ce milieu.

El Gordo était particulièrement célébrée par les employés d’Industrias Teixidó, une entreprise située à Riudecols qui a acquis 80% des dixièmes. Pour certains voisins, c’était également la deuxième année consécutive qu’ils célébraient le premier prix de la loterie de Noël, après avoir acquis en 2019 le dixième gagnant dans un club social à Reus.