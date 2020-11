COVID-19 :

La course pour en avoir un vaccin qui parvient à arrêter la pandémie de coronavirus il semble chaque jour plus près de sa fin. Suite aux annonces de Pfizer et de la Russie sur l’efficacité de leurs vaccins, ce lundi était la Entreprise de biotechnologie moderne celui qui a publié ses premiers résultats: il a un 94,5% d’efficacité.

Cette entreprise américaine développe ses essais et une grande partie du processus dans son propre pays, mais pour sa production au niveau européen, il est en Espagne où ce processus de création: au siège madrilène du Laboratoires Rovi. Mais pas seulement en usine Saint Sébastien des rois, mais dans le reste des plantes, il y aura une activité à donner soutien à la fabrication.

Lors d’un entretien avec Pablo Rodero, journaliste pendant 20 minutes, le vice-président Javier López-Belmonte révèle l’importance de faire partie de ce processus pour l’entreprise. Un processus qui impliquera la fabrication pour toutes les régions en dehors des États-Unis, y compris “Asie, Europe, Amérique du Sud et Canada”.

Processus de validation des vaccins

Le vice-président de Rovi explique que du laboratoire sera en charge de fabriquer “le produit pharmaceutique (fabrication et conditionnement en flacons), une fois la matière première arrivée du partie biotechnologie développée par la société suisse Lonza«Concernant la grande question, celle de savoir quand le vaccin commencera à être fabriqué, López-Belmonte répond:« Nous continuerons à mener des activités de transfert de technologie tout au long de ce trimestre, pour le reste de l’année, et nous pouvons commencer à emballer au début de l’année prochaine“.

Concernant ces activités de transfert de technologie, le responsable explique les étapes à suivre avant de fabriquer le produit final. «Connaissez d’abord le processus de fabrication lui-même. Une fois qu’il est maîtrisé et connu, il faut commencer à fabriquer les lots appelés ingénierie pour le démarrer après validation et, ces lots de validation, vous devez les envoyer au régulateur“.

Enfin, c’est le L’Agence européenne des médicaments donne le feu vert pour commencer à fabriquer le vaccin. “Ces processus ils peuvent prendre un an et demi et dans ce cas, cela se fera en quelques mois“.

Arrivée du vaccin en Europe

Comme l’explique le vice-président de Rovi, les premières doses seront destinées aux États-Unis “car Moderna y commence la fabrication. Nous effectuons les tâches précédentes afin que, espérons-le, au début de l’année prochaine, nous pouvons obtenir l’approbation réglementaire et commencez à fabriquer régulièrement. “

Et une fois que l’organisme de réglementation donne le feu vert pour la fabrication du produit, il est temps de commencer à travailler sur le dernier processus, qui ne dure “que quelques jours, puis le processus de libération et de vérification de la stérilité du produit sont de 15 ou 20 jours. Dans un mois, il serait plus ou moins prêt », déclare López-Belmonte.

Pour l’entreprise espagnole, cela signifie un véritable “jalon” votre présence dans ce “projet d’envergure mondiale, qui vise à pouvoir sortir de cette pandémie et de ce cauchemar que nous vivons. Que Rovi et l’Espagne jouent un rôle dans ce nous fait nous sentir extrêmement fiers et responsables en sachant le rôle que nous allons jouer“, conclut le gérant.