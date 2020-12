COVID-19 :

L’arrivée de Coronavirus SRAS-CoV-2 la société a complètement changé la vie dans pratiquement le monde entier. Plus de 71 millions de personnes infectées et 1 600 000 décès Ils font peu de précautions pour combattre ce virus.

En plus des mesures déjà connues, les différents organismes de santé tentent de sensibiliser à l’importance de prendre soin de soi et des autres. Avec l’arrivée du Noël, ils demandent prudence et responsabilité lorsqu’ils rencontrent nos amis et parents en ces jours spéciaux.

Annonce controversée au Royaume-Uni

Pour cela, le Système de santé britannique (NHS) a lancé un spot controversé dans lequel il apparaît Le Père Noël admis à l’hôpital pour COVID. Dans celui-ci, un homme plus âgé, aux cheveux gris avec une barbe apparaît à l’intérieur d’un établissement médical et dans un état grave. Lors de l’annonce, nous voyons comment il se rétablit et finalement il est libéré.

Cependant, aucun des employés de l’hôpital ne se rend compte Qu’il n’était pas juste un autre patient jusqu’à la veille de Noël. A cette époque, le L’arbre de Noël de l’hôpital est rempli de cadeaux dédié aux infirmières de la même. Là, une des toilettes se souvient avoir vu cet homme lire des dizaines de lettres et il se rend compte que c’était le Père Noël lui-même.

L’annonce a été critiqué par divers secteurs de la population britannique, ce qui le qualifie de dur et déconseillé aux plus petits, qui perdent leur illusion avec ces campagnes publicitaires.