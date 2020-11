COVID-19 :

le couvre-feu imposé dans toute l’Espagne (à l’exception des îles Canaries) affecte gravement l’économie du pays, en particulier dans le cas hospitalité et restauration. Certaines communautés, compte tenu de l’augmentation des cas, ont décidé à proximité des bars et des restaurants ou avancez l’heure de fermeture pour essayer de contenir la courbe de contagion.

Cela a poussé les entrepreneurs de l’hôtellerie à voient leurs revenus réduits dans les dernières heures de la journée, car devoir être à la maison avant beaucoup de gens n’osent pas dîner dehors. Par conséquent, pour tenter de sauver le secteur, la société Schweppes a lancé une campagne de promotion de la avance des dîners à 20h00.

L’Espagne est peut-être le pays le plus différent du reste de l’Europe à l’heure du dîner, parce qu’en dehors de nos frontières plus habitué à prendre le dernier repas de la veille. Afin de nous «aider» à nous habituer à dîner plus tôt, la firme suisse a lancé une campagne ludique sur les réseaux sociaux offrant des choses en échange aux différents pays qui nous entourent.

Nadal pour le dîner à 20

“Notre désir de vivre et de profiter au maximum de la journée fait de nous le pays qui dîne plus tard dans toute l’Europe. De Schweppes nous proposons de changer cette coutume pour la nôtre s’adapter aux restrictions actuelles du secteur hôtelier pour arrêter Covid-19 aider nos bars et restaurants d’un simple geste: avancez l’heure du dîner. »C’est le texte que nous trouvons dès que nous entrons sur le site Schweppes.

Souligne particulièrement celui dédié à la France. “Cher Français, depuis combien de temps suis-je sans gagner au tennis. Pourquoi ne pas vous prêter Rafa en échange de vous pour nous apprendre à dîner à 20 ans?”. Ce n’est cependant pas le seul message. On demande aux Allemands “de savoir à quel point vous êtes sérieux”; par rapport à Anglais, “les chaussettes avec sandales sont acceptées si vous nous apprenez à dîner à 20”. Le message traverse également l’étang, atteignant l’Amérique, ceux d’entre nous qui «apprennent à compter les votes».