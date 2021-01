COVID-19 :

L’impact de la pandémie de coronavirus continue de croître en Espagne et certains experts soulignent que le pire de la troisième vague de la maladie est peut-être encore à venir. L’un des analystes qui pointent dans cette ligne est le professeur et ancien ministre de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce Miguel Sebastián, qui considère que la courbe est encore loin de se stabiliser, contrairement à ce que souligne le directeur du CCAES, Fernando Simón.

“Je ne sais pas d’où ils sont arrivés que la courbe s’est stabilisée, les scénarios donnent une aggravation de la situation”, Sebastián a affirmé dans le programme «Al Rojo Vivo» de La Sexta. “Ce qui nous attend, je pense, va être assez dramatique car nous n’avons pas encore atteint le pic des cas”, celui qui était ministre avec José Luis Rodríguez Zapatero a assuré.

“Le pire pays d’Europe”

Sebastian prédit que L’incidence cumulée en Espagne pourrait être de 900 cas “d’ici début février avant qu’elle ne se stabilise et ne diminue”. Par ailleurs, il a évoqué la situation actuelle aux Etats-Unis pour expliquer ce qui peut arriver en Espagne: «Les Etats-Unis abaissent la courbe de la troisième vague qui a eu le maximum de positifs le 8 janvier avec plus de 300 000; cependant, le pays n’a pas encore atteint le pic de mortalité car le nombre de décès continue d’augmenter chaque jour. “

Pour cette raison, il considère que l’évolution de la pandémie dans les prochaines dates sera clairement négative, puisque «nous n’avons pas encore atteint le pic des cas». “Nous sommes de loin le pire pays d’Europe et le troisième pire pays du monde”, Miguel Sebastián a ajouté dans La Sexta, où il a assuré qu’en Espagne “il y a un écart entre les cas et les décès”.

Loin de la cible vaccinale

L’ancien ministre de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce tIl n’était pas non plus optimiste quant au processus de vaccination, car il considère que l’objectif fixé par le Gouvernement est loin d’être atteint au rythme actuel. «Notre objectif était de faire vacciner 70% de la population de plus de 16 ans d’ici le 1er juillet. Cet objectif nécessite 218 000 personnes par jour et il n’y en a pas eu plus de 100 000 chaque jour, nous avons un écart de plus de 3,5 millions, 16 jours de retard . Si nous reprenons ce rythme cible maintenant, nous n’atteindrons le set que le 16 juillet », a-t-il déclaré.

De même, Sebastián a affirmé que ne pas contrôler la pandémie dans les mois à venir posera un problème supplémentaire pour le pays car l’économie en souffrira notablement: “La situation économique va être très compliquée car en été nous n’avons pas résolu le problème.”