COVID-19 :

Andalousie enregistré ce lundi 2 novembre 4406 positifs pour le coronavirus et 34 décès, selon les données publiées par le ministère de la Santé et de la Famille. Séville devient la province avec le plus d’infections quotidiennes, dépassant ainsi Grenade, qui a conduit les données pour chaque jour pendant des semaines.

De plus, les hôpitaux andalous enregistrent déjà plus d’hospitalisés pour Covid-19 qu’au sommet de la première vague. La communauté atteint le 2764 hospitalisés -153 de plus ces dernières 24 heures- et dépasse les 2708 du 30 mars, chiffre maximum jusqu’à aujourd’hui. La pression dans les unités de soins intensifs (USI) est encore légèrement inférieure à celle du pic de la première vague: 381 admis ce lundi -22 de plus en 24 heures- pour 438 le 30 mars.

Malgré les mauvaises données, les 4406 nouvelles infections interrompent une séquence de quatre jours au-dessus de 5000 cas par jour, après 5 243 dimanche, 5 622 samedi – un record de points positifs dans la deuxième vague – 5 104 vendredi et 5 202 jeudi.

Ce voyage Séville détruit Grenade comme la province avec le plus de cas quotidiens, en ajoutant 1 340 le premier et 1 089 le second. Les autres provinces ont ajouté moins de 500 cas: Cordoue avec 416, Jaen avec 415, Cadix avec 339, Malaga avec 338, Huelva avec 264 et Almeria avec 220.

le 34 morts enregistrés représentent un chiffre similaire à la moyenne des derniers jours, après que le plus bas ait été enregistré dimanche (12); et samedi et mardi, le plus haut (54). Cordoue avec dix défunts est la province qui compte le plus de décès en 24 heures, suivie de Séville avec sept, Jaén et Grenade avec six chacun, Cadix et Malaga avec deux chacun et Almería avec un. Huelva C’est la seule province sans décès par coronavirus au cours des dernières 24 heures.

Il y a déjà plus d’hospitalisés qu’en mars

Les hôpitaux andalous s’inscrivent ce lundi 2 novembre nouveau jour pour augmenter la pression sanitaire avec 153 patients admis par coronavirus et atteint 2763, ce qui signifie dépasser le pic enregistré le 30 mars de 2708 hospitalisés, dont 438 étaient alors en unité de soins intensifs (USI). Aujourd’hui, les personnes admises dans ces unités sont 381, soit 22 de plus que dimanche.

Les 2764 patients hospitalisés recensés ce lundi sont 620 de plus que les 2144 enregistrés il y a sept jours et les 381 patients en USI recensés ce jour sont 113 de plus que les 268 hospitalisés dans ces unités il y a une semaine.