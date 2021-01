COVID-19 :

Fernando Simón, directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires du ministère de la Santé (CCAES), a comparu ce lundi pour analyser l’évolution de la pandémie de coronavirus en Espagne, ainsi que les effets possibles de la tempête sur la campagne de vaccination, entre autres.

Le médecin a souligné qu’il y aura une augmentation prévisible des cas après les fêtes de Noël et il a averti que “des semaines difficiles arrivent”. “Nous avons eu une meilleure période de Noël que nous l’avons eue, car maintenant il est temps de passer une pire période. Je ne sais pas quand le pic arrivera, mais je pense que nous ne sommes pas particulièrement loin. Cela dépendra de l’effet des mesures et du comportement de travail individuel dans la maîtrise de la pandémie », a ajouté le responsable du CCAES.

“Il est possible qu’au début de la semaine prochaine, nous assistons à une baisse, mais de manière prévisible nous aurons trois semaines pendant lesquelles la saturation des hôpitaux et les décès augmenteront “, expliqué.

L’effet de la tempête sur la vaccination

Fernando Simón a assuré que jusqu’à présent, la tempête n’a pas eu d’impact significatif sur la campagne de vaccination: “Cela aurait pu affecter, mais les données indiquent qu’il a été plus vacciné que les jours précédents.” «Aujourd’hui, nous vaccinons principalement dans les résidences, les citoyens n’ont donc pas à se déplacer. La tempête peut impliquer un certain retard, mais pas un impact excessif sur la vaccination, qui a même augmenté. “

“La tempête n’a pas touché toute la péninsule de la même manière. Mais la vérité est que aurait affecté d’autres circonstances dans lesquelles des personnes auraient dû déménager se faire vacciner, mais ce n’est pas le cas », a-t-il expliqué.

Confinement, exclu

Le directeur du CCAES a été interrogé sur la possibilité qu’il soit nécessaire d’ordonner un confinement à domicile pour arrêter la propagation du virus. L’expert a exclu cette option pour le moment, car il considère que la situation est meilleure maintenant que lors de la deuxième vague, lorsque cette mesure n’était pas non plus nécessaire.

«Si nous regardons les données rapportées, l’impact de la pandémie dans la deuxième vague était beaucoup plus important que dans la première. Nous sommes maintenant quelque peu en dessous de la deuxième vague et aucun verrouillage n’a été nécessaire pour réduire l’incidence. Nous ne sommes pas dans une situation similaire à la première vague, où beaucoup moins a été signalé. En ce moment, nous sommes dans une situation où nous pouvons réussir à la contrôler sans avoir besoin de confinement à domicile “, m’a dit.

Nouvelle souche

Simón a évoqué dans son discours la nouvelle souche du coronavirus et a offert les données disponibles à ce jour: “Nous avons identifié environ 70 cas confirmés répartis dans différentes communautés.” C’est une situation qu’il juge logique en raison de «l’important échange de citoyens avec le Royaume-Uni».

“Il n’y en a pas beaucoup. Il est vrai qu’il y a 72 cas sous enquête et nous pourrions en avoir plus. Le problème n’est pas la souche britannique, c’est notre comportement. Si nous appliquons correctement les mesures de prévention, la déformation est contrôlée. Si la tendance change en Espagne, ce ne sera pas à cause de cette tension, ce sera à cause du non-respect des mesures de prévention », a-t-il expliqué.

“En Espagne, les communautés les plus touchées sont celles qui ont le plus de mobilité avec l’Angleterre. Nous devons considérer que pratiquement tout le territoire sera touché. Jusqu’à présent, la Catalogne, l’Andalousie et Madrid ont été touchées. Maintenant, plus est séquencé et l’Espagne a une assez grande probabilité de détecter la nouvelle souche », a ajouté Simón.

Flambées dans les résidences

Le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires a été interrogé sur les raisons de l’augmentation des positifs dans les résidences, bien qu’il ait assuré que Pour l’instant, les causes exactes sont inconnues.

«Nous pouvons certains intuitions certaines des raisons, mais ce n’est pas facile à indiquer. Depuis la mi-décembre, il y a eu une augmentation des cas. Quel que soit le nombre de personnes que nous protégeons les résidents et les travailleurs, ils vivent en société et il se peut que des infections se propagent plus tard. reflété dans les résidences. Nous ne savons pas ce qui aurait pu se passer, si cela était dû à l’introduction de travailleurs ou à des visites “, m’a dit.

Extension de la validité du PCR des voyageurs

Fernando Simón a rapporté que, à la suite de la tempête de neige et de froid qui a frappé l’Espagne, sNous prolongerons la validité des tests PCR des voyageurs pour «24 heures supplémentaires».

«J’ai été informé qu’il y aura un certain laxisme en raison de la situation extraordinaire de la tempête. Sa validité sera prolongée de 24 heures. Les voyageurs ne devraient pas avoir de problèmes à cause de la tempête “, a-t-il assuré.