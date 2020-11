COVID-19 :

Les scientifiques concentrent tous leurs efforts sur la création d’un vaccin pour mettre fin à une pandémie qui a déjà causé près de 1,3 million de décès Oui infecté plus de 52,9 millions de personnes avec COVID-19. Cependant, c’est un travail très laborieux et long. Ainsi, malgré l’effort existant pour créer un médicament définitif en un temps record, il reste encore un long chemin à parcourir. Du moins, c’est ce que pense Sonia Zúñiga, chercheuse de la SCCI. «Je suis d’accord avec l’Organisation mondiale de la santé, Je pense qu’il ne faut pas penser à une vaccination de masse avant 2022», A-t-il prédit lors d’une interview sur le« Programme Ana Rosa »sur Telecinco.

«Très probablement, d’ici le milieu de l’année prochaine, il y aura un ou plusieurs vaccins pouvant être administrés dans différentes tranches de population: certains fonctionneront bien sur plus grand, d’autres dans les enfants, d’autres dans population standard qui pourraient être fournis au personnel de santé. Mais probablement la vaccination massive jusqu’en 2022 n’arrivera pas », a ajouté. Bien sûr, il voulait envoyer un message de tranquillité, affirmant que «dès qu’un vaccin atteindra la population, il sera sûr et fonctionnera. Il n’y a aucun risque à le mettre».

De plus, il considère que la situation s’améliorera avec l’application de mesures strictes et la sensibilisation des citoyens. Cependant, il ne pense pas que la normalité arrivera au printemps prochain, comme l’a déclaré le scientifique d’Oxford. John Bell. “Espérons que c’est vrai que chaque fois que nous avons plus d’outils, Les médicaments de plus en plus sortent, traitements aux anticorps et je veux croire que les gens sont de plus en plus prudents et suivent les mesures. À la fin, nous arriverons à une situation où nous pouvons vivre avec le virus, mais Mars est un peu optimiste», A commenté Zúñiga à cet égard.

Vaccins en développement

La société américaine Pfizer a annoncé lundi dernier que le vaccin qu’elle développe avec BioNTech a un 90% efficace. Excellente nouvelle, très bien accueillie en général. D’autre part, Zúñiga est prudent car “Il reste encore à savoir presque tout”, puisque “la seule chose que nous savons, c’est que 94 des 40 000 personnes ont été infectées et sur ces 94 personnes, il semble que 90% n’ont pas été vaccinées et 10% l’ont été.” Au contraire, «on ne sait pas ccombien de temps dure l’immunité ce qui donne le vaccin, quel groupe de population a été infecté malgré le vaccin ou ce qui se passera lorsque vous arriverez au fin du procès».

De même, on ne sait pas comment ce médicament sera conservé, car Il doit être à une température de -80 ° C. Mais cet aspect n’est pas un problème pour l’expert car “dans un Centre de santé vous pouvez avoir un congélateur standard de moins 20 ° et probablement là ça durera 15 ou 20 jours». “Je ne pense pas que ce sera si complexe à la fin”, a-t-il déclaré.

Encore plus de mystère entoure le vaccin russe «Spoutnik V», qui est censé être efficace à 92%. “Si chez Pfizer nous avons eu peu d’informations, avec le vaccin russe, nous en savons encore moins, espérons que c’est vrai, mais nous devrons attendre”, prévient Zúñiga, qui a également révélé comment le vaccin espagnol auquel elle participe: «Allons-y lentement mais sûrement. Nous espérons commencer les essais précliniques sur les animaux ce mois-ci. “