COVID-19 :

À la mi-septembre, la Santé a approuvé en Espagne l’incorporation du test antigénique comme outil de diagnostic et de dépistage après avoir été exigé par de nombreuses communautés autonomes. Bien que les experts aient commencé à mettre en garde contre leur utilisation, ils présentent plusieurs avantages et peut être très utile dans certaines situations. Madrid a annoncé son intention de les établir systématiquement pour effectuer un dépistage massif de toute la population, avec l’intention que ce soit avant Noël. En quoi cela consiste-t-il?

Caractéristiques des tests antigéniques

La principale différence entre les tests antigéniques et la PCR est la vitesse à laquelle ils peuvent être obtenus. résultats, depuis les tests d’antigène prendre entre 12 et 15 minutes pour les fournir, tandis qu’avec la PCR, il faut attendre environ 4 heures pour connaître le résultat, bien qu’en raison de retards de laboratoire, nous saurons si nous sommes positifs ou négatifs entre un ou deux jours plus tard.

D’autre part, le test antigénique est plus facile à faire Oui ne nécessite pas la présence de personnel de santé. Pour ce faire, vous devez prendre un échantillon de la muqueuse du nez utilisant un hysope (un bâton fin avec une petite boule de coton à la fin), et placez-le dans un morceau de carton de la taille d’une carte de crédit contenant un réactif. Après 12-15 minutes, les résultats peuvent être lus directement sur le carton. Une ligne la couleur indiquera que le résultat est négatif, tandis que s’ils partent deux lignes signifie que nous avons donné positif.

Ces tests rapides se distinguent également par leur prix bas, qui hante généralement 4,5 euros, par rapport aux près de 100 euros qu’il en coûte pour réaliser un PCR.

Fiabilité

L’efficacité des tests d’antigène peut être supérieur à 95%. Cependant, de la National Business Association of Clinical Laboratory (ANLAC), ils rapportent que leur fiabilité est si élevée en cas de charge virale élevée, s’il est effectué entre trois à dix jours après l’infection en raison du coronavirus, qui est le moment où la personne infecte le plus, ou quand le patient présente des symptômes. Ces tests peuvent être très utiles dans ces situations.

Au lieu de cela, ils sont “Pas fiable dans la détection des cas trouvés dans les premiers jours de l’infection (juste avant la période de plus grande capacité de contagion), lorsqu’ils se sont écoulés plus de cinq jours après l’apparition des symptômes et, surtout, dans ceux avec un cours asymptomatique de la maladie », précisent-ils à partir de la même association. Dans ces cas, par conséquent, il serait plus pratique d’effectuer une PCR.

De son côté, la Société espagnole de santé publique et d’administration de la santé (Sespas) prévient que ces tests d’antigènes pourrait donner plus de faux négatifs que les tests PCR, ils insistent donc sur le fait qu’ils ne doivent pas être utilisés en remplacement de la PCR et qu’ils ne fonctionneront bien que dans certains contextes.

«Ils ne conviennent pas à toutes les situations, ils perdent leur sensibilité lorsque ces tests sont réalisés chez des personnes asymptomatiques et aussi lorsque la probabilité d’infection est très faible. Par conséquent, ces tests avoir une utilisation prioritaire chez les personnes symptomatiques, mais ne sont pas doués pour le dépistage dans la population générale. Ils doivent être interprétés très soigneusement », a récemment commenté Fernando Simón, directeur du Centre de coordination des alertes sanitaires et des urgences du ministère de la Santé.