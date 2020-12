COVID-19 :

L’utilisation de tests antigéniques se répand de plus en plus en Espagne pour aider à la détection précoce du COVID-19. Son efficacité pour détecter le virus dans notre corps est supérieur à 95%, mais seulement dans certaines situations: lorsque la personne infectée a un charge virale élevée, s’il est effectué entre trois à dix jours après l’infection par coronavirus, qui est le moment où la personne infecte le plus, ou lorsque le patient présente des symptômes.

Cependant, de la National Business Association of Clinical Laboratory (ANLAC), ils avertissent qu’ils sont «peu fiable dans la détection des cas trouvés dans les premiers jours de l’infection (juste avant la période de plus grande capacité de contagion), lorsqu’ils se sont écoulés plus de cinq jours après l’apparition des symptômes et, surtout, dans ceux avec un évolution asymptomatique de la maladie». Dans ces situations, il serait plus pratique d’effectuer une PCR.

Comment le test est-il effectué?

Pour effectuer un test d’antigène, vous devez passer un échantillon de la muqueuse du nez utilisant un hysope (un bâton fin avec une petite boule de coton à la fin), et placez-le dans un morceau de carton la taille d’une carte de crédit contenant un réactif. Passé 12 à 15 minutes, vous pouvez lire les résultats directement sur le carton. Une ligne la couleur indiquera que le résultat est négatif, tandis que s’ils partent deux lignes signifie que nous avons donné positif.

Combien coûtent-ils et où pouvez-vous l’acheter?

L’un des principaux avantages de ce test, en plus de sa simplicité, est sa prix bas, qui est généralement autour 4,5 euros, contrairement aux plus de 100 euros qu’un PCR peut coûter.

Jusqu’à présent, vous deviez vous rendre dans un ambulatoire pour le faire. Cependant, il est prévu qu’elles puissent également être effectuées pharmacie. Récemment, le ministère de la Santé était prêt à accepter cette stratégie à la demande de la La communauté de MadridBien que le gouvernement régional doit d’abord envoyer une proposition avec un plan détaillé sur la manière dont le processus sera mené.