COVID-19 :

L’autodiagnostic du COVID-19 sera bientôt possible, à domicile et en seulement un quart d’heure. Au cours des prochaines semaines, la société valencienne ELIX Pharma, en collaboration avec le fabricant suisse PRIMA Lab, distribuera dans les pharmacies espagnoles le premier test avec la certification européenne de Auto-diagnostic COVID-19. Avec un 95,7% de sensibilité, la preuve détecte en 15-20 minutes la présence dans notre corps de Anticorps IgM (le premier à apparaître environ sept jours après avoir contracté le virus qui dénote l’infection) et IgG (qui apparaissent plus tard et indiquent que la maladie a été surmontée).

Comment ça marche?

Comme expliqué par ELIX Pharma, le test nécessite une ordonnance, mais peut être fait confortablement de la maison sans la présence du personnel de santé. Il n’en faut qu’un échantillon de sang ou de plasma, qui peut être extrait “de manière simple” avec le lancette stérile qui viendra à l’intérieur de la boîte. Une fois que nous aurons la goutte de sang, nous devrons la collecter avec le pipette en plastique et placez-le à l’endroit indiqué par l’appareil pour ajouter le plus mince. Ensuite, il vous suffit d’attendre 15-20 minutes et de lire le résultat. En cas de positif, l’entreprise précise elle-même que le autorités sanitaires.

Ce test a reçu le Certification européenne pour l’autodiagnostic, qui autorise sa commercialisation via les pharmacies espagnoles. Selon les prévisions d’ELIX Pharma, le test sera disponible dans quelques semaines et devrait être distribué 500000 tests au cours des trois premiers mois, afin que les pharmacies puissent apporter aux citoyens “la possibilité de savoir s’ils ont été exposés au SRAS-CoV-2” et ainsi contribuer à la détection et au suivi de la maladie, selon Fernando Díez, directeur général d’ELIX Pharma.

Dangereux pour la santé publique

Ces tests peuvent être très utiles pour trouver des cas. De plus, ils sont totalement inoffensif pour les humains, car ils ne peuvent pas nous nuire ou provoquer des effets secondaires. Cependant, les experts craignent de porter certains risques pour santé publique car, lorsqu’ils sont effectués à domicile sans présence sanitaire, notification des positifs est entre les mains du responsabilité individuelle, ce qui est “risqué”, selon Blanca Lumbreras, professeur de santé publique à l’Université Miguel Hernández d’Elche et pharmacien. «Vous pouvez avoir un test positif, sachez que si vous n’allez pas travailler, vous perdez votre emploi et fermez le positif. On met le masque et on va travailler, avec le risque d’en infecter les autres », explique-t-il dans le journal NIUS.

En revanche, ces tests peuvent conduire à mauvaise interprétation des résultats. «Vous allez à la pharmacie, vous rentrez chez vous, vous le faites et vous obtenez l’IGM, qui est l’anticorps que nous générons lorsque nous avons une infection active négative. Vous pensez que vous n’avez pas COVID-19 et vous vous détendez. Vous verrez des amis, des parents à risque. Mais c’est que Les anticorps IGM mettent sept jours à être détectables par les tests, de sorte que vous pouvez tester négatif et avoir le virus actif. Cela donne un faux sentiment de sécurité », dit Lumbreras.

L’épidémiologiste Daniel López Acuña, ancien haut fonctionnaire de l’Organisation mondiale de la santé, partage cette idée. Il prévient que le type de test peut aussi prêter à confusion: «Être un test d’anticorps nous dit s’il y a eu ou non exposition au COVID-19, mais ne détermine pas la présence du virus à ce momentIl ne parle pas non plus de positivité contagieuse ». Ces paramètres doivent être interprétés par un professionnel.

María del Mar Tomás, porte-parole de la Société espagnole des maladies infectieuses et de la microbiologie clinique, est encore plus énergique à cet égard: «Du point de vue de la microbiologie et de la santé publique ce test d’auto-diagnostic est fou “. Dans ce sens, la difficulté du diagnostic ressort: «Tous les tests ont des limites, y compris la PCR. Et est-ce que même les professionnels ont parfois du mal à interpréter les résultats, et nous devons refaire les tests car ils ne sont pas concluants, ou combiner des types de tests … Laisser cela entre les mains du peuple est délicat ».