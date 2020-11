COVID-19 :

Daniel Alaguero a 47 ans, il est d’Avilés et a inventé un Masque magnétique qui peut être appliqué sans les élastiques gênants qui peut causer des douleurs dans nos oreilles après une utilisation prolongée et peut même empêcher les lunettes de s’embuer. Le prototype de masque fonctionne avec un système d’aimants qui peuvent être attachés aux lunettes et n’est valable que pour le FFP2, car la structure doit avoir une certaine rigidité pour pouvoir intégrer les aimants, à la fois sur le menton et sur la bandelette nasale.

L’idée est venue après l’enfermement auquel l’Espagne a été soumise en mars. Après avoir passé un mois et demi à ERTE, Alaguero est retourné au travail et a constaté de première main l’inconfort des masques en les portant pendant huit heures car, étant technicien / technicienne de maintenance d’installations thermiques, doit travailler face au public et, par conséquent, utilisez ce matériel sanitaire. «Le lendemain, j’ai fait un petit prototype rudimentaire avec du ruban adhésif double face et à partir de là, nous avons commencé un voyage qui nous a pris quatre mois », a-t-il expliqué sur Cadena Ser. C’est sa femme qui a proposé l’idée des aimants, car ils ne fonctionnaient pas dans tous les systèmes de fixation qu’il a essayés.

Trois options d’utilisation

Ces masques révolutionnaires présentent de nombreux avantages et peuvent être utilisés de trois manières différentes. En premier lieu, son utilisation idéale est pour les personnes qui portent des lunettes. Cette option “est le plus confortable parce que ne te serre pas en un rien de temps et vous protège également». De plus, Alaguero a réussi à faire adhérer le masque au cadre de telle manière qu’il dévie le courant d’air chaud loin des verres, ce qui les empêche de s’embuer. Enfin, il garantit que quand il s’agit de le laisser quelque part, c’est plus facile. «Si vous prenez quelque chose, vous pouvez le coller sur le vêtement ou même le laisser sur la table sans contact avec la surface», dit-il.

En second lieu, les personnes qui ne portent pas de lunettes Vous pouvez également utiliser ces masques en plaçant deux aimants sur le nez et deux sur le menton avec une bande chirurgicale ou une bandelette nasale de haute qualité. Sur ce point, Alaguero soutient que ces aimants sont totalement sans danger pour la santé, donc il ne croit pas que le ministère de la Santé met de la pâte: “En ce moment, les aimants sont utilisés comme un problème médical, je ne pense pas qu’il y ait de problème quand nous sommes entourés des piles et des choses comme ça ». La troisième et dernière option est destinée exclusivement aux personnel de santé: “Dans ce cas, les aimants sont beaucoup plus gros, permettant une plus grande stabilité. En même temps, ils protègent et préviennent les marques sur le visage ».

Lancement sur le marché

Nul doute que ces masques ont suscité un grand intérêt car ce type de protection contre le coronavirus promet de rester dans nos vies pendant une longue période et toute méthode pour le rendre plus confortable est la bienvenue. «Il y a des gens intéressés. Le problème est que veut le fabriquer, mais pas le commercialiser»Alaguero commente le lancement de son produit sur le marché. Dans ce sens, il a révélé que, pour le moment, celui qui a été le plus intéressé a été “un Entreprise catalane dédiée uniquement à la fabrication d’aimants. J’étais prêt à acheter une machine pour fabriquer les masques, mais ne pas commercialiser cela signifie ne pas passer les tests. Je devrais m’en occuper ». Cependant, cette option n’est pas exclue et les négociations se poursuivent.

Aussi dans Asturies ongle entreprise qui fabrique des masques s’est intéressé au produit. Sa principale préoccupation était de savoir si le masque était approuvé, ce que son inventeur garantit. “Je ne modifie pas le tissu du masque, je n’ajoute que des aimants”. Concernant le temps estimé pour son lancement sur le marché, Alaguero précise que «nous cherchons à voir s’il est possible de faire d’ici la fin de l’année pour le mettre en vente ».