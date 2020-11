COVID-19 :

La deuxième vague de coronavirus affecte de nombreux pays d’Europe, qui voient contraints de mettre en œuvre des mesures de plus en plus restrictives afin d’arrêter la chaîne des infections. En Espagne, cette deuxième vague a conduit à une nouvel état d’alarme, tandis que certaines communautés demandent déjà la détention à domicile pour arrêter les contagions à leurs racines, qui s’additionnent déjà plus de 1 300 000 cas, alors que globalement le 48 millions.

Avec la arrivée du froid et coïncidence avec la grippe, nombreux sont les experts qui prédisent une forte incidence dans cette période. Cependant, comme il l’assure David Nabarro, envoyé de l’Organisation mondiale de la santé pour COVID-19 en Europe, dans une interview avec Pablo Linde (El País), ce ne sera pas la dernière vague. «Il y a un long chemin à parcourir. Nous continuerons d’avoir plus de vagues à moins que nous ne puissions apprendre à éloigner le virus Avec la façon dont nous nous comportons Également par le biais de la santé publique et d’autres services de santé “.

Pour l’expert, “tout dépend de ce faisons pour les prochaines semaines ou mois. Cela déterminera à quel point nous continuerons à lutter contre cette maladie, dire en 2021 ou 2022. Je ne dirai à personne que je pense qu’un vaccin ou un traitement changera complètement notre situation, cela modifierait le schéma de notre réponse et nous devons encore changer notre comportement pour que le virus ne se propage pas si facilement“, a-t-il assuré. Un virus qui l’a surpris par son” intensité de résurgence, je ne pensais pas qu’il augmenterait si vite “.

Renforts en matière de santé

L’une des grandes clés que Nabarro considère comme essentielle dans la lutte contre le coronavirus est un système de santé optimal, “dans chaque communauté, comme c’est le cas dans l’est Asie, dans des pays comme le Vietnam, la Thaïlande, la Chine et aussi ce qui se passe en Nouvelle-Zélande“, cite l’expert de l’OMS, qui estime qu ‘” il y a un long chemin à parcourir Europe occidentale et Amérique du Nord“.

Pour l’envoyé de l’OMS, quoi éviter c’est ce qu’il appelle «l’effet yo-yo», avec des confinements répétés face à l’augmentation des cas et plus tard relâcher les mesures. Ce n’est pas une bonne voie pour l’avenir. Cela n’aidera pas les pauvres en Espagne qui ont désespérément besoin d’un emploi pour le retrouver, Cela n’aidera pas les installations et services de base à fonctionner dans d’autres parties de l’Europe, mais créera une terrible instabilité. Il faut trouver la voie du milieu, qui consiste à se défendre contre le virus, et cela signifie mettre en œuvre les systèmes nécessaires. “

Selon Nabarro, pour pouvoir le réaliser, il faut “de la puissance détecter les personnes atteintes de la maladie et les isoler très rapidement. Vous devriez pouvoir trouver les contacts et les isoler aussi. Et il faut être très efficace pour le faire partout au pays. Nécessite un haut niveau d’organisation et de discipline, et Je ne suis pas sûr que les pays européens soient encore là“.

Un autre aspect essentiel est le Je travaille avec les citoyens, “en les respectant pour qu’ils suivent le type de comportements qui arrêteront la propagation du virus. En Asie, il a été possible de modifier le comportement des gens en les respectant et en les aidant à faire ce qui doit être fait parce qu’ils veulent le faire, plutôt que parce qu’ils sentent qu’ils vont avoir des problèmes. Si vous essayez ça les gens changent de comportement par des restrictions, des amendes et des choses comme ça, qui ont tendance à être moins durables. “

Nouveau confinement

La situation dans de nombreux pays européens, tels que France ou Royaume-Uni, qui ont décrété un nouveau confinement (un peu moins contraignant que dans la première vague), Nabarro l’explique parce que pour eux «il y avait un sentiment que Il n’y avait pas d’autre option. De nombreux dirigeants ont estimé qu’ils devaient retourner en isolement, même s’ils ne le voulaient pas. Ce qui compte, ce sont les étapes qui sont mises en œuvre pour que lorsqu’elles ressortent, elles ne remontent pas la courbe, c’est ce qui compte vraiment dans toute l’Europe », souligne-t-il.

“Une course de taureaux est quelque peu extrême, c’est un concept très autoritaire. Puisque les nombres augmentent assez rapidement dans la plupart de l’Europe, de fortes restrictions de mouvement seront nécessaires, tandis que les services de santé publique nécessaires sont mis en œuvre pour éviter qu’elle ne se reproduise », dit-il. cas spécifique de l’Espagne, reconnaît qu ‘”il semble être en avance sur le resteCela a peut-être à voir avec le mouvement qui a eu lieu en août et en septembre. “

Débat politique pendant la pandémie

Et, encore une fois, il souligne à nouveau l’importance de la santé publique “au niveau local, ainsi que la généralisation des comportements de la population, qui sont associés à la réduction de la propagation. Et troisièmement, un leadership politique très fort, où les politiciens fournissent un très bon modèle et font ce qu’il faut“Poursuivant la question politique, il prétend se sentir” triste “avec les débats politiques entourant le virus.”Au lieu de travailler ensemble, il y a discussion, et il est donc difficile de lutter contre la maladie. Je sais que l’Espagne a eu suffisamment de problèmes comme celui-ci et cela m’attriste. “

Concernant l’application de nouvelles mesures, remise en cause par le cas de l’Espagne, Nabarro considère que il vaut mieux «agir rapidement et fermement» plutôt que «passer longtemps dans l’incertitude. Plus vous attendez, plus le problème est grand. Si vous savez que vous perdez la bataille pour contenir le virus, vous devez, vous devrez confiner, et le faire vite. C’est un message étrange, mais c’est comme ça: essayez d’éviter l’enfermement. Si vous ne pouvez pas, faites-le, mais rapidement et fermement. “

Arrivée du vaccin

Sur le vaccin tant attendu qui parvient à contenir efficacement les infections, l’expert de l’OMS appelle au calme. “Nous ne parlons pas de quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C’est un processus assez long. Et il est très important que la sécurité soit une priorité élevée, car s’il y a des effets secondaires graves, même dans un cas sur mille, cela peut affecter le programme de vaccination. Les autorités ne vont pas prendre de raccourcis là-dessus, tout le monde voudra faire attention. Je prévois donc que les choses ne vont pas changer soudainement dans les mois à venir, je pense que ce sera plus long. Ne pensons pas qu’il y aura un moment l’année prochaine où la vie reviendra soudainement à la normale.“.