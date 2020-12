COVID-19 :

La course au vaccin contre le coronavirus semble toucher à sa fin. La Russie a commencé la vaccination samedi dernier et d’autres pays, comme le Royaume-Uni, la commenceront bientôt. Cependant, il y a encore des experts qui demandent de la patience avec les drogues.

C’est le cas de William Haseltine, cadre en biotechnologie et spécialiste des maladies infectieuses qui a demandé, dans une déclaration à Business Insider, d’avoir accès à des données démontrant l’efficacité du vaccin de Pfizer.

La société pharmaceutique nord-américaine, lors de la publication de son taux d’efficacité, n’a pas fourni une ventilation précise du nombre de personnes ayant contracté le virus lorsque le vaccin a été administré par rapport à celles qui ont reçu un placebo. “On ne sait pas non plus combien de cas étaient graves et combien étaient bénins”, a ajouté Haseltine. “C’est de la science par déclaration publique”a déploré le président d’Access Health International, un groupe d’experts de la santé à but non lucratif.

Questions à répondre

La non-publication de l’ensemble des données soulève de nombreuses questions qui, selon l’expert, restent sans réponse. “De toute évidence, c’est une bonne nouvelle que le vaccin ait un effet mesurable, mais il reste des problèmes à résoudre”il expliqua.

Selon Haseltine, on ne sait pas si le médicament de Pfizer prévient l’infection ou simplement la maladie. Cela signifierait que si la maladie était seulement évitée, il y aurait un grand nombre de porteurs asymptomatiques qui pourraient transmettre le virus sans le savoir. “Le vaccin n’est pas la fin de la pandémie”, a-t-il indiqué.

Enfin, Pfizer ne ferait pas non plus référence à la capacité du vaccin à réduire les hospitalisations, les décès et leurs effets dans différents groupes d’âge. “Les recherches de Pfizer ne font pas la distinction entre les malades légèrement malades et gravement malades, nous ne pouvons donc pas savoir quels sont les effets du médicament en termes de capacité de soins hospitaliers”, terminé.