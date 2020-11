COVID-19 :

Il reste un peu plus d’un mois avant Noël et incertitude car la façon dont ces vacances émotionnelles peuvent être célébrées grandit remarquablement. Le gouvernement a déjà averti à plusieurs reprises que ces dates ne seraient pas comme les autres années. Bien que les mesures imposées il y a quelques semaines semblent stabiliser l’incidence du coronavirus en Espagne, permettant ainsi une légère assouplissement des restrictions. Ceci, selon de nombreux experts, pourrait être nocif pour la santé publique.

«Alors que nous suivons un raisonnement selon lequel nous devons sauver Noël, puis Pâques et puis je ne sais pas quelle fête, si nous devenons complaisants, nous créons de bonnes circonstances pour le virus et nous ne devons pas exclure qu’il y ait une troisième vague, même si c’est plus petit », explique l’expert en santé publique et ancien conseiller des systèmes de santé de l’OMS, Rafael Bengoa dans une interview pour El País. En ce sens, il appelle les autorités à tirer les leçons des erreurs commises lors de la première vague, notamment “que le premier manque de concentration n’a pas fonctionné”.

Elle insiste également sur les informations transmises, car elle a détecté une «incohérence» dans les messages qui «modifie la perception du risque et les citoyens et les politiques se comportent différemment». Pour cette raison, il souligne que la communication «est tout aussi importante que la mesure, car les gens modulent leur perception du risque à partir de ces informations».

Pays de l’Est, un exemple à suivre

L’un des principaux facteurs qui a conduit l’Espagne à la mauvaise situation actuelle, selon Bengoa, a été une mauvaise préparation: «Nous n’avons pas développé tous les mécanismes, en particulier ceux de contrôle local (suivi, tests, isolement) nécessaires avec une menace permanente, mais nous avons supposé que le virus allait rester avec des niveaux R inférieurs à 1, là où nous l’avions, mais il est évident qu’il est remonté ».

Contrairement à l’Espagne, l’expert met les sociétés orientales comme un bon exemple à suivre car son idée de “la santé d’abord et de l’économie plus tard a mieux fonctionné que la nôtre, qui repose sur le fait de vivre avec le virus et de laisser certaines choses ouvertes”. Dans ce sens, il considère que notre pays a encore le temps de rectifier et d’imiter cette stratégie «mais il faut sortir des doutes sur ce qu’il faut faire. Je ne pense pas que nous nous débarrassions des doutes avec ces mesures pour avoir le virus à moins de 100 d’incidence “. «Nous ne devrions pas alors proposer encore deux semaines pour évaluer à nouveau, mais nous devrions prendre une décision plus orientale. L’idéal serait une stratégie nationale et au milieu de la route, les communautés avec une incidence très grave peuvent confiner », a-t-il ajouté.

Le confinement est un investissement

Au cours de l’entretien, l’expert a également critiqué le fait que les gens cherchent plus à sauver l’économie que la vie de milliers de personnes: «C’est la logique si l’on suppose vivre avec le virus. Mais la deuxième leçon de l’Occident est économique: limiter sérieusement six semaines est une stratégie économique et non sanitaire. Cela n’a pas été intériorisé ». Ainsi, l’ancien conseiller sanitaire du Pays basque et conseiller de Barack Obama considère que “à en juger par l’Extrême-Orient, confiner sérieusement cinq ou six semaines est un bon investissement” et non une mesure qui aurait un impact négatif sur l’économie .

L’immunité de groupe arrive l’automne prochain

En ce qui concerne le vaccin, l’ancien directeur de l’OMS a averti que, bien que les Espagnols commencent à être vaccinés en avril ou en mai, comme le gouvernement l’attend, “tant que nous n’aurons pas été vaccinés à 65% – 70%, nous n’avons pas l’immunité de groupe et cette portée ne sera atteinte qu’à l’automne ». Cependant, il commente que «la tendance, une fois que vous commencez à vacciner, est de penser que l’épidémie s’arrête comme un bombardement, qu’il n’y a soudain plus de bombes. Mais ce n’est pas comme ça, ça s’arrête lentement ». Par conséquent, il insiste sur le fait que “à partir d’aujourd’hui jusqu’à l’automne prochain, nous continuerons d’avoir besoin de tout contrôle épidémiologique local, suivi, isolement”. De la même manière, d’ici là, nous devrons continuer avec des restrictions, des mesures d’hygiène, des masques, etc.