Cela a été l’un des Noëls les plus froids depuis longtemps, et non pas à cause des basses températures, mais parce que de nombreuses personnes ont dû les passer confinées, ou seules en raison de la distance qui les séparait de leurs proches. Après de telles fêtes, le aspirant à ce que les prochains soient meilleurs. Cependant, Marcos López Hoyos, président de la Société espagnole d’immunologie, prédit que devra également être tenu avec des mesures de sécurité.

Bien qu’il soit difficile de prédire combien de temps durera la pandémie et comment le virus se comportera, Hoyos pense que, “Dans le meilleur des cas”, pour Noël 2021 il continuera toujours “avec vaccination et masque”. Bien que les restrictions strictes sur la mobilité et les horaires seront probablement plus assouplies.

Ces prévisions sont cohérentes avec la conviction de l’expert que l’objectif fixé par le gouvernement central de avoir 70% de la population vaccinée contre le COVID-19 en été: “Blanc et en bouteille, Je crois que cela ne sera pas accompli. Je suis désolé, j’espère que je me trompe ». Pour y parvenir, selon ses calculs, 2% ou 3% des citoyens devraient être vaccinés par semaine, un peu plus d’un million de personnes, et il est encore loin d’atteindre ce taux.

Absence d’une politique unique pour les vaccins

Hoyos, qui est également le directeur scientifique de l’Idival (Institut de recherche Marqués de Valdecilla), explique à Efe que l’un des «points noirs» de cette crise sanitaire est que “Il n’y a eu ni préparation ni logistique”, et cela taux de vaccination c’était ainsi inégal. Il se demande si la logistique est définie dans chaque communauté «parce que il n’y a pas eu d’avance uniforme”Dans le processus de vaccination entre les territoires: “Une fois de plus, il me manque une seule politique à cet égard”.

De même, l’expert partage les propos de certains dirigeants politiques selon lesquels la vaccination “Ce n’est pas une question de concurrence entre communautés, ou entre pays”, car ce qui est vécu est une pandémie mondiale. “Si nous ne résolvons pas le problème dans le monde entier, nous ne pourrons pas bouger, Et cet objectif, Tant que nous n’atteindrons pas la vaccination à l’échelle mondiale, nous ne l’atteindrons pas», Souligne-t-il. Cependant, il a également souligné que les communautés et leurs services de santé “semblent mettre les batteries”. “Je pense que les critiques qui ont eu lieu face à cette lenteur dans l’application du vaccin ont été bonnes car tout le monde court maintenant pour vacciner”, dit-il.

D’un autre côté, cela suggère que, bien que stratégie nationale de vaccination de la marque Interterritorial Health Council quatre groupes prioritaires, l’ordre n’a pas à être suivi strictement: «Si vous avez des vaccins, vous ne pouvez pas attendre de vacciner d’abord le premier groupe, puis le second et ensuite le troisième, car à la fin vous allongez le processus. Ce que nous devons faire, c’est vacciner ces quatre groupes presque simultanément et s’il y a des vaccins, utilisez-les, tant qu’il y a cette réserve ».

Le vaccin immunise plus que transmettre la maladie

Concernant les caractéristiques du vaccin, Hoyos insiste sur sa sécurité: «Il a été démontré lors d’essais d’être sûr. Nous avons déjà vacciné dans le monde un chiffre qui dépasse le million de personnes et nous n’avons pas entendu d’effets indésirables graves».

Il estime également que, malgré toute l’ignorance qu’il y a encore sur l’évolution du SRAS-CoV-2, il existe des données et des preuves qui invitent à l’espoir. Et il fait référence à des articles qui indiquent que ceux qui ont reçu le vaccin pfizer produire anticorps capables de neutraliser la variante britannique du virus. Et il ajoute que l’immunité générée par le vaccin est supérieure à celle de l’infection.

Interroger l’enfermement

De nombreux experts demandent au gouvernement de décréter un verrouillage pour arrêter la transmission élevée qui a lieu. López Hoyos convient que, d’un point de vue sanitaire, cette mesure serait adéquate pour aplatir la courbe, mais rappelez-vous aussi le problème posé par l’arrêt économique et que “S’il n’y a pas d’argent, la santé ne fonctionne pas non plus.”