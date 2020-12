COVID-19 :

Les autorités sanitaires ont insisté sur le risque de rassemblements familiaux et sociaux entre non-partenaires si les mesures de prévention ne sont pas respectées face au coronavirus, après avoir vérifié comment les infections ont augmenté lors de la deuxième vague d’événements de ce type.

Le cas d’une famille catalane qui a perdu l’un de ses membres à cause du COVID-19 et qui a vu trois autres gravement touchés par la maladie est un autre exemple de la nécessité de ne pas baisser la garde à tout moment face au virus. . Son histoire a été reprise par TV3, où ses protagonistes ont raconté ce qui s’est passé.

L’origine était l’un des repas habituels qu’un couple prenait chez les parents d’un de ses membres. Núria et Marcel, noms des deux personnes qui composaient ce couple, ont respecté les règles de prévention et ils n’ont enlevé le masque qu’au moment de manger, mais cela n’a pas empêché le virus de se propager lors de cette rencontre.

Le père de Núria a présenté des symptômes quelques jours plus tard et, comme sa femme, sa fille et son gendre, a été testé positif 10 jours après la préparation du repas. L’homme a été transféré à la clinique Remei de Barcelone pour y être intubé avec une ventilation mécanique et les trois autres membres de la famille ont été hospitalisés. Núria et Marcel devaient également être admis à l’USI.

Núria et sa mère ont été libérées une semaine plus tard et son père 45 jours plus tard, mais Marcel n’a pas subi le même sort et, après avoir souffert de complications, a perdu la vie à cause du COVID-19. Il avait 54 ans. «Nous portions toujours le masque, nous nous lavions les mains… Le seul jour où nous pouvions l’obtenir était celui-là, le jour du repas. Maintenant, quand nous rencontrons mon frère, ma belle-sœur, nous portons toujours un masque. Ce que nous n’avions pas fait avant, car rien ne s’était passé … Jusqu’à ce que cela arrive », a déclaré Núria sur TV3.