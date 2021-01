COVID-19 :

La recherche axée sur la lutte contre la pandémie de COVID-19 continue de produire des résultats prometteurs. L’une d’elles a été réalisée récemment en Espagne et pourrait représenter une avancée décisive. Il s’agit de créer un masque capable de désactiver le coronavirus en seulement deux heures et avec une efficacité de 97%.

Cet élément de protection a été développé par la société Bioinicia en collaboration avec des chercheurs du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC). Le masque, qui a l’apparence d’un FFP2, Il possède un filtre aux propriétés antimicrobiennes qui est pleinement efficace pour éliminer les coronavirus, ainsi que tout type de bactéries.

Libère la chaleur et l’humidité



Ce modèle de masques, qui ont été baptisé ‘Proveil’, conserve ses propriétés de filtration plus longtemps par rapport aux FFP2 conventionnels et présente en outre d’autres avantages supplémentaires tels qu’un meilleure évacuation de la chaleur, de l’humidité et du CO2 causé par la respiration, ils génèrent donc un plus grand confort, selon leurs créateurs.

“Nous avons analysé la capacité à tuer les bactéries courantes auxquelles nous sommes confrontés et qui se trouvent généralement dans les masques et qui peuvent également être respirées dans les salles d’opération ou dans les espaces de soins, en plus de leur comportement face au virus modèle coronavirus”, déclare le chercheur du CSIC, José María Lagarón, dans des déclarations recueillies par l’agence Europa Press.

Efficacité prouvée

L’efficacité de ces masques contre le COVID-19 a été prouvée en utilisant le virus Feline Corona, un modèle équivalent à celui qui affecte les êtres humains. “La clé de son efficacité est que nous appliquons le traitement là où il est le plus efficace, dans le filtre, car c’est là que les micro-organismes s’arrêtent”, explique José María Lagarón.

«Ce que nous avons vu, c’est que le coronavirus est inactivé jusqu’à 97%, en deux heures de contact. Alors que, dans le cas des bactéries, le filtre «Proveil» aux propriétés viricides en trois heures de contact inactive 99,9% », ajoute le chercheur du CSIC.