COVID-19 :

Vaincre le COVID-19 est une immense joie pour de nombreux patients infectés. Les données sur les décès dans le monde suggèrent que le passage de la maladie est déjà une bonne nouvelle. Cependant, Pour beaucoup de ces patients, l’épreuve ne s’arrête pas là: ils subissent des séquelles importantes plus tard. Et pas seulement physique.

Importantes séquelles mentales après COVID-19

Selon une étude publiée par la revue spécialisée ‘The Lancet Psychiatry’, un patient sur cinq (20%) souffre d’un trouble mental dans les trois mois qui suivent la guérison de la maladie. L’anxiété, la dépression et l’insomnie sont parmi les plus courantes. Cependant, les chercheurs de cette étude soulignent que des niveaux élevés de démence et de lésions cérébrales ont également été détectés.“Notre étude montre que le risque de souffrir de problèmes de santé mentale est réel”, rappelle le professeur de psychiatrie de l’université d’Oxford, Paul Harrison.

Les dossiers de santé de quelque 69 millions de personnes aux États-Unis ont été analysés, parmi lesquels plus de 60000 infectés par le coronavirus. Tous les cas qui ont présenté des séquelles mentales après la maladie n’en avaient jamais eu.

Avoir un trouble mental présente un risque plus élevé d’être infecté

De plus, la même étude conclut que les personnes qui souffraient déjà d’un trouble mental sont jusqu’à 65% plus susceptibles de contracter la maladie. “Ce virus affecte le système nerveux central et cela pourrait augmenter les troubles associés. Cette étude confirme que nous ne savons pas tout et que le risque augmente s’il existe des maladies mentales antérieures”, a-t-il déclaré. Simon Wessely, Professeur de psychiatrie au King’s College, Londres.

Les séquelles après COVID-19 sont nombreuses

Ce n’est pas la première fois qu’il est souligné que le COVID-19 laisse des conséquences importantes, que ce soit physiquement ou mentalement. Certains témoignages de patients ont indiqué qu’ils souffraient de problèmes de récupérer la parole, la mobilité des membres, des problèmes respiratoires ou de concentration … Surtout, ces problèmes ultérieurs surviennent chez des personnes qui ont souffert de la maladie plus gravement ou qui ont dû être admises aux soins intensifs.