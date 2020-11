COVID-19 :

Nous n’avons pas encore surmonté la deuxième vague de coronavirus et les experts prédisent déjà la troisième pour après Noël. Andrea Crisanti, l’épidémiologiste le plus respecté d’Italie, a mis en garde contre un troisième vague “en janvier et février” dans votre pays, si vous êtes un gouvernement, vous n’élaborez pas de plan «pour réduire au minimum la pandémie. De son côté, l’Espagnol Rafael Bengoa, expert en santé publique et ancien conseiller à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a mis en garde contre la troisième vague en Espagne “si on tombe dans la complaisance” parce que “de bonnes circonstances pour le virus” sont créées.

Cette théorie est également soutenue par le médecin Elvis Garcia, professeur à l’Université Harvard, qui prédit un troisième vague si nous nous détendons à Noël. “Je crains que nous allons dans cette direction. Maintenant, les chiffres sont contenus et nous espérons arriver à la mi-décembre avec des chiffres un peu plus optimistes. Et qu’est-ce que cela va faire? Que les gens se détendent, que les hôteliers pressent d’ouvrir, etc. “, explique-t-il dans Cadena Ser. Pour éviter ce scénario pessimiste, l’expert soulève le besoin de”messages clairs à partir de maintenant et mesures fermes ce qui peut être contraignant car sinon en janvier et février nous serons à nouveau comme en septembre et octobre ».

Demandez un Noël tranquille

Le médecin pense que Noël pourrait être «sauvé» et célébré presque normalement, mais selon «le nombre de décès que nous sommes prêts à assumer pour faire du shopping et faire la fête». Dans ce sens, il a regretté que les dirigeants, en général, «soient un peu à la merci des pressions populaires, économiques et sociales qui rendent les mesures prises inadéquates du point de vue de la santé publique».

Cependant, la responsabilité incombe également aux citoyens, à qui García conseille de passer Noël chez eux: “Je comprends que chacun a sa propre situation, mais j’encouragerais les gens à passer des fêtes plus calmes, à la maison, en évitant les foules». En fait, il a confirmé qu’il ne reviendra pas en Espagne pour fêter les fêtes: “Je ne vais pas le faire car pour moi le risque n’en vaut pas la peine”. «Je pense que l’important est de se pencher longuement sur cette question. Peut-être que nous devrions manquer ce Noël pour pouvoir en avoir l’année prochaine», A condamné.

Attention avec les vaccins

La semaine dernière, des informations encourageantes sont arrivées sur divers vaccins candidats après Pfizer annoncer un 90% d’efficacité Oui Moderne d’un 94,5%. Aussi depuis Russie Oui Chine ils garantissent une efficacité élevée. En revanche, Elvis García, qui estime que nous devrons vivre avec le virus pendant une longue période, demande des mesures pour évaluer les résultats car, bien qu’ils soient nouvelles “très positives”, peut également être “un épée à double tranchant. D’une part, ils nous donnent j’espère que la fin est proche. Mais d’un autre côté, nous exécutons le risque de tout confier au vaccin et d’arrêter les tests ou le dépistage, étendre la situation que nous avons déjà jusqu’à ce que nous puissions nous faire vacciner ».

En plus du manque de sentiment de sécurité que le vaccin pourrait apporter, beaucoup de gens qui ne veulent pas le porter, 43% d’espagnol, selon le dernier rapport du Centre de recherche sociologique (CIS). Sur ce point, l’expert est clair qu’il y aura toujours ceux qui ne voudront pas se faire vacciner, “Ce qui est quelque chose de légal”. Le problème est que si tant de personnes ne sont pas vaccinées, l’immunité collective ne sera pas atteinte. De ce point de vue, ilLes négateurs vont vraiment faire mal si ces chiffres indiqués dans une enquête sont réels », souligne-t-il.

Face à cette situation, il prône la vaccination forcée: «Je crois que si les agences de régulation donnent le feu vert la vaccination devrait être obligatoire en raison des circonstances exceptionnelles dans lesquelles nous vivons». Bien entendu, nous devons prendre en compte les deux problèmes qui peut générer cette action: disponibilité des vaccins et surtout le résistance sociale en raison de l “méfiance” généré par “la politisation de cette pandémie, la désinformation et le processus de développement, de supervision et d’efficacité de ces vaccins, qui a été plus rapide que d’habitude”. Pour cette raison, il propose que «le gouvernement doit travailler dans un stratégie d’éducation et de transparence à partir de maintenant, dans six mois, n’attendez pas le dernier moment où le vaccin arrivera. Cela doit être abordé à moyen terme ».