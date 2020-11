COVID-19 :

Les citoyens attendent toujours les nouvelles des restrictions qui seront appliquées à Noël. Le nombre final de personnes qui pourront assister aux réunions de famille et La planification de vos dîners du réveillon de Noël ou du nouvel an pour le moment devra attendre.

Dans tout les cas, les mesures de prévention resteront essentielles et Noël devra nécessairement être différent les habituelles, comme insistent les autorités. Les citoyens sont conscients de cela et des risques que peuvent comporter les regroupements familiaux si les recommandations des experts ne sont pas suivies.

Dans le but de connaître ces risques, l’édition numérique de l’hebdomadaire allemand Die Zeit a développé un simulateur qui permet de calculer les chances d’être infecté aussi bien lors d’une réunion de famille que dans d’autres lieux (un bureau, un restaurant, une salle de classe …).

Outil interactif



Grâce à un outil interactif Vous pouvez établir le nombre de personnes qui se trouveront dans un espace clos, les conditions dans lesquelles elles se trouveront et l’heure prévue de la réunion. Die Zeit explique qu’il y a deux constantes dans chaque scénario: que l’une des personnes présentes dans la pièce est contagieuse et tous les individus respectent la distance sociale.

Un exemple de son fonctionnement pourrait être réalisé avec le nombre maximum de personnes prises en considération par le Gouvernement pour les réunions de Noël, six, et calcul d’une durée de réunion de quatre heures, qui pourrait bien être la veille de Noël de 20h30 à 00h30, en tenant compte d’un éventuel couvre-feu à 1h00. Si on ajoute que c’est un Espace de 40 mètres carrés, qui n’applique aucune ventilation et est prononcé sur un ton normal de voix sans masque, le résultat que l’outil produit est que la contagion se produirait.

Cependant, en utilisant ces mêmes directives, mais avec une ventilation permanente, aucune contagion ne se produirait, selon cet outil interactif, qui permet une multitude de combinaisons. Avec le simulateur Die Zeit, il est également possible effectuez ces calculs pour une salle de classe, une chorale musicale, un restaurant, un bureau ou un salon.