COVID-19 :

Anthony Fauci, principal épidémiologiste aux États-Unis et directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a mis en garde ce dimanche contre l’apparition de nouvelles souches “plus graves” et le danger posé par les nouvelles souches de coronavirus qui ont déjà émergé. «Les gens doivent comprendre que il y a plus d’une souche qui mute»Il a rappelé dans une interview pour le programme NBC« Meet the Press ». Plus précisément, il a souligné qu ‘«il y a une tension, celle de Royaume-Uni, Quoi est essentiellement contrôlé“, Tant que” il y a d’autres plus inquiétants qui sont en Afrique du Sud et au Brésil». Cependant, le gouvernement examine “très attentivement” les trois.

L’épidémiologiste, qui a conseillé le gouvernement pendant la pandémie, a assuré que il n’est pas destiné à «paniquer» avec ces déclarations, mais a souligné qu’il est nécessaire prendre les nouvelles variétés “très au sérieux” Pour comprendre la menace qu’ils représentent: «Les Britanniques ont fait savoir très clairement que ce qui y est détecté est plus contagieux. Ils disent que ce n’est pas plus virulent. Mais il faut être prudent car plus vous aurez de cas, plus vous aurez d’hospitalisations, et plus vous aurez d’hospitalisations, plus vous aurez de décès ».

Une efficacité moindre des vaccins

L’une des questions les plus préoccupantes concernant les nouvelles souches est de savoir si les vaccins produits jusqu’à présent seront efficaces contre elles. Sur ce point, l’expert a souligné la nécessité de “Analysez attentivement si la mutation réduit l’impact du vaccin” pour déterminer s’il est nécessaire de «faire modifications«Dans la drogue. “Nous l’étudions très attentivement”, a-t-il répété.

En ce sens, Ravi Gupta, professeur à l’université de Cambridge, a assuré dimanche à l’. que la mutation E484K “est la plus inquiétante de toutes” concernant son impact sur la réponse immunitaire. Les variantes apparues au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil ont en commun une mutation appelée N501Y, ce qui expliquerait sa plus grande transmissibilité. Ce est situé dans la protéine “ spike ” du coronavirus, lui permettant de pénétrer dans les cellules.

Au lieu de cela, pour la mutation E484K, pesez d’autres types de soupçons. Les essais ont montré que, dans ce cas, le corps semble moins reconnaître le virus, diminuant ainsi sa neutralisation par les anticorps. Cette mutation “Cela pourrait aider le virus à contourner la protection immunitaire acquise par une infection antérieure ou par la vaccination”, prévient le Dr François Balloux, Centre des médias scientifiques de l’University College London.

Le 8 janvier BioNTech et Pfizer, fabricants des principaux vaccin administré dans le monde, ils ont assuré que c’est efficace contre la mutation N501Y, mais leurs analyses il ne s’agissait pas du E484K, donc des doutes persistent sur ce point.

Plan de vaccination aux États-Unis

Le plan de Joe Biden, qui deviendra président des États-Unis le 20 janvier, est d’accélérer le processus de vaccination et vacciner 100 millions de personnes au cours de leurs 100 premiers jours mandat. Ongle objectif “Absolument faisable” selon Fauci, qui continuera à conseiller le gouvernement malgré le changement de présidence. «La viabilité de son objectif est absolument claire. Il ne fait aucun doute que cela peut être fait », a-t-il insisté.

Ainsi, Fauci s’est montré très optimiste quant à l’arrivée de nouveaux vaccins et a révélé que le pays est sur le point d’envisager la approbation des médicaments fabriqués par Johnson & Johnson et AstraZeneca: “Je m’imagine que dans un délai d’une semaine environ, ou tout au plus quelques semaines, ils collecteront vos données et les montreront à la FDA». Il convient de rappeler que la Food and Drug Administration a déjà approuvé deux vaccins, Moderna et Pfizer / BioNTech, pour une utilisation d’urgence.