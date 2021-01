COVID-19 :

La troisième vague du coronavirus est de plus en plus présente. Les cas continuent d’augmenter, les hôpitaux commencent à s’effondrer … et l’incidence des prochains jours reste à connaître, alors que deux semaines se sont écoulées depuis les fêtes du Nouvel An et les réunions de famille.

Cette prévision pessimiste est étudiée par des experts en virologie depuis plusieurs semaines. Justement l’un d’eux, Carlos Pereira, professeur de virologie et d’épidémiologie à l’Université de Saint-Jacques-de-Compostelle, a évoqué cette situation dans un entretien avec NIUS Diario. “L’Espagne doit maintenant confiner les vrais, comme celui que nous avons fait en mars pour plier la courbe”, a souligné.

Le pire moment de la troisième vague

De plus, cela a eu un impact encore plus grand sur le moment exact où la situation épidémiologique sera vraiment compliquée: «Nous verrons le pic de la troisième vague à la mi-février, nous n’allons pas dominer cela avec de petits contrôles. Ce que nous faisons, c’est prolonger cette situation. “

Les conséquences de ne pas prendre de mesures plus drastiques

Concernant les conséquences de ne pas prendre de mesures plus drastiques, Pereira pense que “Nous pouvons prendre deux ans de plus pour vaincre le virus, continuant pendant cette période en ajoutant des morts et des infectés”. Selon le virologue, “nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre plus longtemps” car le vaccin n’est pas non plus une panacée en raison des variantes continues du virus qui apparaissent dans différentes parties du monde et qui pourraient réduire l’efficacité du médicament injecté.

Les personnes infectées continuent d’augmenter

L’Espagne dépassée il y a quelques jours les deux millions de cas confirmés et est situé près du 52000 morts depuis que la pandémie a éclaté en mars. Pour sa part, l’incidence cumulée est supérieure à la 350 cas pour 100 000 habitants et il est dépassé, dans certaines provinces, 500.