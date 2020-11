COVID-19 :

L’Amérique vit sa les pires semaines depuis le début de la pandémie. Au cours de ce dernier mois, les chiffres quotidiens des infections dépasse de loin 100 000 (jusqu’à 143000 hier et un record 193000 le 14 novembre) et le nombre total de décès dus au COVID-19 dans le pays le plus touché au monde s’élève à 263 946.

Un sombre panorama qui rompt avec tout prévisions du début de l’urgence sanitaire. Cependant, le développement de différents vaccins dans le monde fait le début de la fin de SRAS-CoV-2 être plus proche. Deux d’entre eux, ceux de Pfizer et Moderna, sont effectuées aux États-Unis, et le virologue Robert Redfield, directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), fixe déjà une date à laquelle ils seront disponibles dans le pays des stars et des rayures.

Dans une interview accordée à Fox News, l’expert indique que “probablement à fin de la deuxième semaine de décembrePar conséquent, il reste deux semaines pour atteindre cette date. Il a également confirmé que le la commande de vaccins sera similaire à celle de l’Espagne: personnes âgées vivant en résidence, personnel de santé et personnes à risque.

“Je pense que nous aurons environ 40 millions de doses de vaccin avant la fin de l’année », estime Redfield, avec qui il y aura “vacciner 20 millions de personnes”puisque le vaccin est administré en deux doses. Après les premiers mois, il est prévu que d’ici mars, il y aura déjà des doses pour commencer à vacciner la population générale.

Moderna demande l’approbation de la FDA

Ce lundi, le pharmacien Moderne a déposé une demande auprès de la Food and Drug Administration (FDA) pour autorisation d’urgence de son vaccin, ce que Pfizer avait déjà fait quelques jours auparavant. S’il est accepté, cela pourrait commencer être distribué aux États-Unis à compter du 21 décembre.

Pour sa part, la FDA a prévu une réunion le 10 décembre du Comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes pour discuter de la demande de Pfizer. Malgré le développement de ces vaccins, Redfield a déclaré que des précautions devraient continuer d’être prises. “Je veux que les gens soient vigilants car maintenant nous arrondissons la courbe“.