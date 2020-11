COVID-19 :

Compagnie aérienne australienne Qantas, la plus grande et la plus ancienne du pays, la troisième plus ancienne du monde et récemment connu pour ses “vols vers nulle part”, exiger que les passagers internationaux aient reçu le vaccin contre le coronavirus avant de voler, selon le chef de la société, Alan Joyce.

Joyce, qui a assuré que la compagnie aérienne qu’il dirige n’est pas la seule entreprise à envisager cette nouvelle réglementation, a expliqué qu’il prévoyait que la mesure deviendrait une exigence obligatoire lors de futurs voyages pour garantir la sécurité de la mobilité internationale. “Je pense que ce sera un sujet commun à discuter avec mes collègues d’autres compagnies aériennes du monde entier”, a-t-il reconnu.

“Nous essayons de modifier nos termes et conditions pour demander aux gens des carnets de vaccination avant de monter à bord de l’avion.”, a déclaré le PDG de Qantas dans le programme australien A Current Affair.

Vols en Australie

Le PDG de Qantas a estimé que D’ici la fin de l’année prochaine, les compagnies aériennes pourront reprendre leur activité pré-pandémique et occuper la majeure partie de la capacité de l’avion tant que les vaccins en cours de développement dans le monde seront efficaces et sûrs.

Dans ce sens, Le gouvernement australien a expliqué que les liaisons aériennes internationales avec l’île ne reprendront pas tant que la vaccination contre le SRAS-CoV-2 n’aura pas été approuvée. Par conséquent, ils estiment la réouverture au milieu ou à la fin de l’année prochaine.

“On suppose que les voyages internationaux, y compris les touristes et les étudiants internationaux, ne seront pas autorisés avant la fin de l’année prochaine et, par la suite, seront progressivement autorisés”a ajouté le trésorier du gouvernement, Josh Frydenberg, dans la présentation des budgets fédéraux.

L’Australie a signalé 13 infections au cours du dernier jour, pour un total de 27 835 infections à coronavirus et 907 décès depuis le début de la pandémie. La mobilité aérienne nationale a été récemment rouverte, bien que toujours avec des restrictions de capacité sur le nombre de passagers à l’intérieur des avions.