COVID-19 :

La présidente du Comité économique et social européen (CESE), Christa Schweng, soutient qu’une entreprise refuse d’embaucher un travailleur si elle ne veut pas être vaccinée contre le coronavirus.

Le CESE est un Organe consultatif de l’Union européenne qui “représente les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres groupes d’intérêt”. Pour ce faire, il émet des avis pour les différentes institutions européennes et fait office d’intermédiaire entre les institutions elles-mêmes. Christa Schweng est la deuxième femme à diriger l’orgue au 21e siècle.

«En tant qu’entrepreneur, je peux décider avec qui je signe un contrat. Le travailleur, pour sa part, peut décider s’il souhaite travailler dans une entreprise qui l’oblige à se faire vacciner ou non », a énoncé la directive autrichienne.

Cependant, Schweng a défendu que les institutions n’imposent pas de vaccination obligatoire. “Un vaccin est une attaque et chacun doit décider s’il est prêt à le prendre ou non”, a-t-il ajouté.

Action de l’Union européenne pendant la pandémie

Le diplomate autrichien a apprécié positivement les performances de l’Union européenne pendant la pandémie. “Les contrats de la Commission européenne avec les sociétés pharmaceutiques pour assurer la distribution de vaccins sur tout le continent ont été un succès qui n’aurait jamais eu lieu, chaque pays agissant seul”, a assuré.

L’Europe des 27 a conclu des accords avec plusieurs entreprises pour la distribution de vaccins dans tous les pays membres. Pfizer et BioNTech, AstraZeneca, Sanofi et Johnson & Johnson se voient garantir la distribution de leurs médicaments tant qu’ils sont approuvés par l’Agence européenne des médicaments. De leur côté, CureVac et Moderna sont sur le point de parvenir à un accord avec l’UE pour l’administration de leurs vaccins sur le territoire européen.

“Cette crise a démontré l’importance de l’Europe et de la coopération entre ses membres”Schweng a conclu.