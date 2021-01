COVID-19 :

Le ministère de la Santé et de la Consommation des Baléares a ordonné la intervention sanitaire pendant vingt jours de la résidence DomusVi sur la Costa d’en Blanes de Calvià (Majorque) après avoir détecté un foyer qui affecte 55 de ses 110 utilisateurs et 14 travailleurssix jours après avoir reçu la première dose du vaccin. Cette décision intervient après les visites successives effectuées par l’équipe du Service de Santé des Îles Baléares (Ib-Salud) au centre et vérifiant que les mesures anti-COVID-19 adoptées ont été insuffisantes ralentir la propagation de la pandémie.

Ib-Salud a déménagé à 34 patients dans différents hôpitaux Pourtant le “Résidence Bridge” de l’Institut majorquin des affaires sociales (IMAS). Alors que, dans DomusVi, il y a encore 21 points positifs, et 55 utilisateurs non infectés, mais ils restent isolés car ils sont des contacts étroits des personnes infectées.

Le vaccin est efficace avec la deuxième dose

Les personnes âgées de cette résidence avaient déjà reçu la première dose du vaccin le 30 décembre, mais Health souligne que l’immunité n’est atteinte qu’une semaine après avoir reçu la deuxième dose, administrée 21 jours après la première. Pourtant, “Il est normal qu’une épidémie apparaisse après la vaccination”, a déclaré le ministère dans un communiqué.

Les travailleurs, pour leur part, sont vacciné “en deux lots” d’assurer leur présence dans le centre en cas de revers, comme l’ont expliqué des sources du ministère à Efe, qui a insisté sur l’importance de “Restez vigilant et respectez toutes les mesures préventives” malgré avoir reçu le vaccin.

Plan de contingence

Depuis l’apparition de l’éclosion, des professionnels de la sous-direction des soins chroniques Ib-Salut se sont rendus à la résidence pour évaluer la situation des gens touché et garantir une assistance adéquate. Ils ont également lancé le plan d’urgence et de sectorisation du centre, Activer circuits d’attention et performer formation sur site des travailleurs, notamment en ce qui concerne l’utilisation des équipements de protection individuelle, le développement de nouveaux circuits et la délimitation des zones propres et sales, entre autres.

Désormais, le personnel et l’équipe de direction, ainsi que les résidents, seront régis par la instructions, commandes et dispositions d’un coordinateur dans les processus liés au COVID-19.

13 résidences sont déjà intervenues

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement est déjà intervenu 13 résidences Pour les seniors en raison de germes. Au cours de la deuxième vague, ils ont été Bell Entorn, Seniors Incas (deux fois), DomusVi Can Carbonell, DomusVi Santanyí, la résidence de Hôpital de Llevant, la résidence Reine Sofia (Ibiza), C’est une branche (Minorque), Sant Lluís (Minorque), Seniors Pollença je DomusVi Alcúdia et DomusVi Costa d’en Blanes. Pendant la première vague, ils étaient Oasis et DomusVi Palma. Actuellement, outre la résidence Costa d’en Blanes, Seniors Pollença, Seniors Inca et DomusVi Santanyí restent intervenus.

De même, ils ont trois résidences pour personnes handicapées, tous au cours de la deuxième vague: Amadiba 325, Sa Nova Residència del Patronat Joan XXIII (Inca) et Évents Vuit (Un espace).

Séances régulières

Depuis le 7 novembre dernier, le gouvernement et l’Institut majorquin des affaires sociales (IMAS) projeté tous les quinze jours à tous les professionnels maisons de retraite pour personnes âgées et handicapées pour détecter et éviter d’éventuelles infections. Ces projections s’ajoutent à celles qui sont effectuées chaque semaine dans les résidences où il y a eu une repousse et ceux qui sont faits pour professionnels qui commencent à travailler ou qu’est-ce queet réintégrer après des vacances ou un congé de maladie.