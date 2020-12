COVID-19 :

Depuis l’origine de la pandémie, les projecteurs ont directement la restauration comme point de contagion potentiellement dangereux. Le fait d’être assis à table avec plus de monde, pas de masque facial pour ingérer de la nourriture et avec d’autres personnes à l’intérieur des locaux ont fait de cette activité, selon certains experts, l’une des plus dangereux en situation de pandémie.

Quand il n’y a pas de ventilation adéquate le risque de contagion augmente de façon exponentielle, laissant les distances de sécurité précédemment acceptées de à deux mètres. Cependant, selon une étude publiée dans le Journal of Korean Medical Science, il y a eu des cas de contagion à l’intérieur à plus de six mètres.

La climatisation, clé de la propagation

L’étude est née de plusieurs infections dans un Restaurant de la ville sud-coréenne de Jeonju. Dr Lee Ju-hyung, avec d’autres épidémiologistes et l’aide d’un ingénieur aérodynamique, a conclu que la distance de sécurité de deux mètres n’est pas suffisante lorsque le courants générés par les climatiseurs de plafond les gouttelettes transmettent au-delà de six mètres.

“Incroyablement, malgré le fait d’être assis loin, le flux d’air est descendu du mur et a créé une vallée de vent. Les gens qui faisaient partie de cette lignée ont été infectés », dit Lee. La ville n’avait pas enregistré un seul cas en deux mois, et la personne infectée n’a pas voyagé à l’étranger ces dernières semaines. L’origine de cette épidémie était, selon les trackers, un vendeuse de Daejeon qui visitait la ville.

Recréation de contagion dans un restaurant Journal of Korean Medical Science

Ainsi, deux personnes situées au plus de deux mètres l’un de l’autre (6,5 et 4,8) étaient infectés, tandis que d’autres à une séparation plus petite, bien que dos au courant d’air, évitaient la contagion. «Manger dans un restaurant est l’une des choses les plus dangereuses que vous puissiez faire en cas de pandémie. Même s’il y a distanciation, comme le montrent cette étude et d’autres, la distanciation ne suffit pas», déclare Linsey Marr, professeur de génie civil et environnemental à Virginia Tech.

Dans l’étude, ils recommandent également aux habitants d’envisager «l’installation de pièces séparées ou cloisons pour les environnements intérieurs “.

Le terme “ contact étroit ”, en question

Les auteurs du texte se demandent également s’il est déterminé contact étroit avec le fait d’être à côté d’une personne infectée pendant plus de quinze minutes, car dans ces cas, ils valaient moins pour la propagation du virus. “Il y a une vraie idée fausse à ce sujet dans le public. Ils pensent que si je ne suis pas un contact étroit, je suis protégé comme par magie », déclare KJ Seung, expert en maladies infectieuses et responsable de la politique et de la stratégie de réponse au COVID du Massachusetts chez Partners in Health.

“‘A’ devait recevoir un grande dose en seulement cinq minutes, fourni par des aérosols plus gros, probablement autour de 50 microns. De grandes pulvérisations ou de petites gouttelettes qui se chevauchent dans cette zone grise peuvent transmettre la maladie sur un mètre ou deux si vous avez un fort débit d’air », confirme Marr.