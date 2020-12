COVID-19 :

Nous sommes toujours totalement immergés dans la pandémie de coronavirus, mais Les scientifiques travaillent déjà à identifier les territoires les plus susceptibles de devenir à l’avenir l’origine possible d’une nouvelle situation similaire. Une étude qui a été publiée dans la revue Science Direct recueille ces lieux pour la première fois.

Dans leurs travaux, les chercheurs ont identifié les zones de la planète où la relation entre les humains et la faune est la plus grande. Ce sont de vastes zones dans lesquelles se trouvent de grandes villes hautement mondialisées qui pourraient devenir des territoires à risque d’apparition de nouvelles pandémies si des mesures ne sont pas appliquées pour les prévenir.

Plus précisément, la recherche, qui a été menée par l’Université de Sydney et a eu la participation d’experts de plusieurs pays, a conclu que les zones à plus haut risque sont celles qui comptent plus de 40% des villes les plus connectées du monde. Ces endroits sont également les zones où la pression humaine sur la faune est la plus forte.

Les auteurs de l’étude préviennent que dans un pourcentage pertinent de ces villes, exactement entre 14% et 20%, l’apparition de nouvelles maladies infectieuses ne serait pas détectée dans un premier temps en raison des carences que présentent leurs systèmes de santé.

Les pays pauvres sont moins bien lotis



L’enquête identifie les régions d’Asie du Sud et du Sud-Est et d’Afrique subsaharienne sont les plus exposées au risque d’émergence d’une nouvelle pandémie. De plus, le principal responsable de l’étude, Michael Walsh, précise que les pays ayant les taux de pauvreté les plus élevés sont ceux où les villes sont les plus exposées.

Cependant, Walsh note que Les pays plus riches ont également une large représentation des lieux qui doivent être surveillés de près en raison de l’énorme pression qu’ils exercent sur la faune. Tous ces territoires sont identifiés dans le rapport par un niveau d’alerte jaune, orange et rouge, ce dernier pour les cas les plus préoccupants, et se retrouvent en détail dans l’étude.

Des mesures de prévention

Selon les experts qui ont mené la recherche, les mesures de prévention pour que de nouvelles situations similaires à celle que nous vivons actuellement puissent être évitées avec le coronavirus, principalement grâce améliorer les systèmes de santé et la conservation de l’habitat et en augmentant la surveillance dans les aéroports afin d’éviter sa propagation.