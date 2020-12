COVID-19 :

Une étude menée par le personnel du CHU de Dijon et de l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm), publiée dans The Lancet Respiratory Medicine, a conclu que le coronavirus est une maladie plus grave que la grippe saisonnière.

Pour cela, il s’appuie sur les données de plus de 130 000 patients admis en France. Parmi ceux-ci, 89530 ont souffert de coronavirus entre le 1er mars et le 30 avril, tandis que les 45819 restants ont été admis pour grippe entre le 1er décembre 2018 et le 28 février 2019. La conclusion est que, pendant la haute saison des infections virales, deux fois plus de personnes sont entrées pour COVID-19 que pour la grippe.

En outre, le taux de mortalité des patients infectés par le coronavirus est le triple de celui de ceux décédés de la grippe. De même, les patients présentant des symptômes de coronavirus sévères ont plus de facilité à entrer dans l’unité de soins intensifs et nécessitent une respiration mécanique que ceux atteints de grippe. Les patients coronavirus sont restés hospitalisés en UCIS pendant une moyenne de 15 jours pendant les 7 jours des patients grippés.

«L’étude que nous avons menée est la plus importante comparant les deux maladies. Les résultats sont surprenants, d’autant plus que la saison grippale analysée a été la pire des cinq dernières années en termes de décès en France “, a expliqué le professeur Catherine Quantin, co-auteur de l’étude.

Situation en France

La France a signalé plus de 2,43 millions d’infections et 59619 décès dus au coronavirus depuis le début de la pandémie. Hier, le positif était connu du président, Emmanuel Macron.

En ce sens, en l’absence de tout traitement efficace pour la prévention de la maladie, le Dr Pascale Tubert-Bitter, directrice de recherche à l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale et à l’Université de Paris-Saclay, a souligné le l’importance d’appliquer des mesures de prévention pour éviter les infections graves causées par le virus.