Isoler les personnes infectées par le COVID-19, ainsi que leurs contacts directs, pour éviter la transmission de la maladie est l’une des stratégies les plus courantes que les pays du monde entier utilisent depuis le début de la pandémie. Cependant, plusieurs chercheurs suggèrent que certaines quarantaines sont trop courtes, En tenant compte du fait que les patients dont le système immunitaire est très faible ont la capacité de continuer à transmettre la maladie pendant 20 jours.

La prestigieuse revue The Lancet a compilé 98 études scientifiques à ce sujet sur les trois souches actuelles du coronavirus afin de comprendre leur comportement. L’un des résultats les plus importants est que le moment le plus critique pour propager le coronavirus commence deux jours avant que le patient ne commence à ressentir des symptômes, ce qui rend plus difficile la mise en place de mesures pour arrêter la propagation du virus. Cette période de capacité maximale de contagion dure en moyenne une semaine.

“Notre étude montre que les pratiques d’isolement doivent commencer avec l’apparition des premiers symptômes, qui peuvent inclure des symptômes légers et atypiques, avant les symptômes typiques du COVID-19 tels que la toux et la fièvre », ont rapporté les chercheurs. Cependant, ils reconnaissent également que cette situation entraîne “La stratégie de détection précoce et d’isolement peut ne pas être totalement efficace” pour contenir le coronavirus.

La recherche suggère de revoir les quarantaines

Certains pays européens, comme France, ont réduit le temps de isolement de 14 jours à 7 jours dans le but de garantir le respect des quarantaines par ses citoyens qui, s’ils sont confrontés à de très longs isolements, risquent de ne pas les respecter par peur de perdre leur emploi ou simplement parce qu’ils ne peuvent pas le supporter. D’autres pays comme Royaume Unis ou Allemagne ils ont également modifié la durée.

Espagne, pour sa part, a commencé ses plans de santé avec une période d’isolement établie en 14 jours, mais le ministère de la Santé a changé la réglementation sous la pression de certaines communautés autonomes et a fini par mettre en quarantaine en 10 jours dans les cas les plus bénins de la maladie, le même temps États Unis.

Par conséquent, bien que l’exposition pendant 20 jours soit un phénomène relativement inhabituel, car dure normalement neuf jours Dans les cas plus légers, la recherche suggère qu’il serait approprié pour revoir la durée des quarantaines pour les rendre plus efficaces.

L’âge influence la transmission

Une autre conclusion à laquelle les chercheurs sont arrivés est que l’âge des patients est un facteur déterminant de la durée de la charge virale. À partir de 60 ans, les chances de passer une longue période en tant que personne contagieuse augmentent. Cependant, le sexe n’a pas été une variable démontrée. De même, les personnes qui ont développé des symptômes et celles qui ne peuvent pas les propager de la même manière. Cependant, le temps d’exposition est réduit dans les cas asymptomatiques qui éliminent plus tôt la charge virale de leurs organismes.