COVID-19 :

La communauté scientifique continue de travailler contre la montre pour développer un vaccin contre le coronavirus. Cependant, ce processus nécessite le respect de certains délais et la réussite de tous les tests avec des résultats positifs pour obtenir l’autorisation finale pour son utilisation. Des projets comme celui de l’Université d’Oxford et de la société AstraZeneca progressent bien et dans les mois à venir, ils pourraient commencer à distribuer les premières doses si le vaccin s’avère enfin sûr et efficace contre la maladie.

Le journal médical ‘The Lancet’ explique que “La protection doit être supérieure à 80%”, bien qu’il précise que la durée d’efficacité des vaccins possibles ne sera pas connue dans un avenir immédiat. “La durée de leur protection restera incertaine pendant plusieurs années”, révéler dans un article.

Le processus peut prendre plus de temps

En outre, «The Lancet» estime que le processus pour obtenir l’immunité de la population contre le coronavirus pourrait être prolongé dans le temps: «La livraison de vaccins n’augmentera probablement que progressivement à mesure que les capacités de fabrication se développeront entre 12 et 24 mois plus tard. de la licence d’un vaccin COVID-19. En tant que tel, l’impact de la vaccination sur la transmission du SRAS-CoV-2 commencera lentement et s’accumulera sur quelques années pour atteindre les niveaux de couverture cibles ».

De même, le magazine britannique fait référence à l’impact que d’autres coronavirus ont causé sur l’immunité des patients, soulignant qu’il a été de courte durée, en particulier entre 12 et 18 mois, et souligne que On ne sait toujours pas avec certitude si le fait d’avoir déjà souffert du SRAS-CoV-2 signifiera ne pas le contracter à nouveau.

Distribution de vaccins



‘The Lancet’ estime que les vaccins qui terminent avec succès l’ensemble du processus de développement Ils ne seront distribués à grande échelle que du milieu à la fin de l’année prochaine. Il y a actuellement 45 vaccins qui sont en essais cliniques chez l’homme et dix d’entre eux sont déjà en phase 3, afin qu’ils puissent communiquer leurs résultats avant la fin de 2020, selon le journal médical.

“Les essais de phase 3 nous informeront de l’efficacité et de l’innocuité, mais des essais de phase 4 bien conçus sont essentiels sur la base d’un grand nombre de personnes vaccinées et d’un suivi dans le temps.” rappelle l’article dans «The Lancet», qui souligne que le personnel de santé de première ligne, les personnes qui travaillent dans les services essentiels et les personnes les plus à risque de mortalité seront les premiers secteurs de la population à être vaccinés.

«Dans de nombreux pays, il est prévu de se concentrer sur la vaccination dans les maisons de retraite, étant donné le nombre élevé de décès dus au COVID-19 dans ces établissements lors de la première vague », indique l’article du journal médical.