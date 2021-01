COVID-19 :

La pandémie COVID-19 nous apporte des images douloureuses constantes: des hôpitaux pleins, des gens qui pleurent pour leurs proches … C’est peut-être pourquoi les histoires pleines d’empathie et de solidarité deviennent plus virales que jamais. Nous devons continuer à voir le côté positif des gens pour nous donner de l’espoir. C’est ainsi que la photographie de un médecin étreignant un patient COVID pour le rassurer.

Emerson Junior Il est âgé de 30 ans avec le syndrome de Down qui devait entrer dans le Hôpital brésilien de Caapiranga à cause de coronavirus. Ses poumons se sont effondrés à cause de l’infection et il étouffait quand il est arrivé à la clinique, il avait donc besoin d’oxygène pour s’en sortir. Cependant, il n’était pas au courant de ce qui se passait et il ne les a pas laissés mettre de l’oxygène sur lui. Dans ce moment tendu, l’infirmière Raimundo Nogueira Matos, 38 ans, n’y a pas pensé. Il s’approcha du jeune patient et le serra dans ses bras pour le calmer, même en connaissant le danger de contagion qui existait. «Je connais le risque que je peux prendre. Mais comme il est un patient spécial, il avait besoin de beaucoup d’affection“, il prétendait. Finalement, a réussi à lui mettre le respirateur.

La photo a été prise par l’opérateur de machines Mirene Borges Da Silva, 38 ans, qui a également été hospitalisé pour COVID-19. “Il était tellement affaibli, souffrant dans ce moment d’agonie. En raison de l’essoufflement, il avait besoin de la procédure. Mais il était dans un tube et son nez lui faisait mal. Alors, l’infirmière le serra dans ses bras et il se tut. Je pensais que la scène était si belle, c’était un ange qui était à ce moment-là et cela a fait passer l’agonie. C’était une chose merveilleuse, et la photo le reflète », a-t-il déclaré à UOL. Plus tard, l’instantané a été rendu public grâce au compte Facebook d’une maison de retraite qui a décidé de raconter l’histoire. “Grâce à de tels gestes, nous pensons que tout va bien se passer “, conclut le message.

Une exception nécessaire

Dans une interview également pour UOL, Nogeuira a déclaré que «comme le patient est spécial, ne comprends pas l’importance du traitement. Dans ce cas, nous devions lui proposer une oxygénothérapie avec le masque, avec ce réservoir et il était très anxieux. Puis il m’a serré dans ses bras et j’ai réussi à le calmer ». «Nous avons fait de notre mieux là-bas. Il est désormais stable, dans ses limites“Il ajouta.

L’infirmière a également assuré qu’il était toujours très prudent pour éviter d’attraper un coronavirus, mais à ce moment-là, il a dû oublier le risque pour aider le patient: “En huit mois sur la ligne de front, je n’avais jamais été dans cette situation. Les infirmières visent beaucoup biosécurité. Pour moi, il est très important de porter correctement les EPI (équipement de protection individuelle). Je connais le risque que je peux prendre parfois, mais comme c’est un patient spécial, il avait besoin de beaucoup d’affection ».