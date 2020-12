COVID-19 :

Dès les premiers mois de la pandémie, le communauté scientifique et pharmaceutique s’est efforcé de développer un vaccin efficace contre le coronavirus en un temps record. Ceux de Pfizer, Moderna et Oxford ont été parmi les premiers à annoncer son efficacité. Avec l’objectif de fin COVID-19, l’Union européenne a organisé une achat conjoint de vaccins.

Au cours de ce vendredi, un haut fonctionnaire du gouvernement belge a révélé le prix payé par la Commission européenne pour chacun des vaccins achetés auprès de six groupes pharmaceutiques différents. Ces données sont évidemment restées secrètes pour des raisons de confidentialité.

Eva De Bleeker, Secrétaire d’État au budget et à la protection des consommateurs, a annoncé dans un message Twitter Le coût d’achat de vaccins pour l’UE. Dans un premier message, qu’il a effacé plus tard, il a détaillé vaccin par vaccin le coût de chacun d’eux.

De feiten: 33,5 miljoen vaccins worden dit jaar aangekocht aan 279 miljoen € uit de coronaprovisie 2020. Ook in de coronaprovisie 2021 is nog 500 miljoen beschikbaar voor oa vaccins. – Eva De Bleeker (@EvaDeBleeker) 17 décembre 2020

“Les faits: cette année 33,5 millions de vaccins seront achetés à 279 millions d’euros auprès de la provision coronavirus. Également de la provision pour coronavirus pour 2021, 500 millions sont encore disponible pour, entre autres, les vaccins“C’est le message qu’il a finalement laissé, sans la photo d’accompagnement.

Prix ​​par dose et total des vaccins

Avant de reconsidérer et de supprimer le message, plusieurs utilisateurs ont réussi à capturer et l’image s’est répandue comme une traînée de poudre sur Internet. Ainsi, à partir du vaccin développé par Oxford et AstraZeneca ont acheté 7,7 millions de doses au prix de 1,78 € l’unité, tandis que celle de Johnson & Johnson le prix est 8,50 $ (6,95 €) et près de 5,2 millions ont été achetés.

La de Pfizer et BioNTech, sur le point d’être approuvé par le Agence européenne des médicaments (EMA) il a coûté à l’UE 12 euros par unité pour obtenir cinq millions de doses. Pour sa part, le franc britannique de Sanofi et GSK vous aurait coûté 7,56 € par flacon pour un total de plus de 7,7 millions de doses.

Enfin, l’allemand Curevac aurait eu un coût unitaire de 10 € par vaccin, et 5,8 millions de doses auraient été achetées, tandis que celle de Moderne, le plus cher, coûterait 14,69 € pour chaque vaccin sur les deux millions achetés.

La Commission est silencieuse

Après avoir entendu la nouvelle, le porte-parole de Executive Health a évité de donner des détails sur ce que cela pourrait entraîner une violation de la clause de confidentialité. A assuré qu’il y a “bonnes raisons” de les respecter. De son côté, le principal porte-parole de la Commission, Eric Mamer, a souligné que chaque Etat membre dispose de ces informations, et qu ‘”il n’y aurait pas eu de contrats si ces clauses de confidentialité n’avaient pas existé”.