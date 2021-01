COVID-19 :

Un agent de santé de l’hôpital Advocate Aurora de Grafton (Wisconsin, Etats-Unis), dans une action «intentionnelle», a gaspillé 570 doses de vaccin Moderna contre le coronavirus.

“Nous sommes déçus que les actions d’un individu aient retardé 570 patients pour leur traitement COVID-19”, explique le centre hospitalier dans un communiqué.

RUPTURE: l’avocat Aurora dit maintenant qu’un employé de son hôpital de Grafton a intentionnellement retiré le vaccin Moderna COVID-19 d’un réfrigérateur, ce qui a obligé à jeter près de 500 doses pic.twitter.com/yjhCOM64Ge – Matt Smith (@mattsmith_news) 31 décembre 2020

Selon la lettre elle-même, plusieurs employés de l’hôpital ont trouvé 57 flacons de vaccin à l’extérieur du réfrigérateur où ils devraient se trouver. Chacun des flacons contenait 10 doses du vaccin. L’hôpital a lancé une enquête interne qui s’est terminée par la découverte d’un coupable qui a reconnu avoir intentionnellement retiré les vaccins du réfrigérateur. Sa prestation, qui lui a coûté son licenciement, «a été remise aux autorités».

Autorisé aux États-Unis

Le vaccin de Moderna a été autorisé pour une utilisation d’urgence le 18 décembre. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé cette autorisation, considérant que les avantages de son utilisation l’emportaient sur ses risques.

Le médicament, comme celui développé par les sociétés Pfizer / BioNTech, est basé sur la technologie de l’ARN messager. Cependant, la différence est que Moderna ne nécessite pas une conservation aussi complexe que celle de Pfizer. Alors que le second doit rester à des températures proches de 75 degrés sous zéro, le premier peut durer jusqu’à six mois à moins 20 degrés ou même jusqu’à 30 jours à des températures de réfrigérateur standard.

AstraZeneca dispose déjà d’un permis britannique

Le vaccin développé par AstraZeneca / Oxford a été homologué le 30 décembre par l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA). De cette manière, le pays britannique dispose déjà de deux antidotes à administrer à la population contre le coronavirus.

Ce vaccin présente des différences considérables par rapport aux deux précédents, car il se dispense d’ARN messager et opte pour un format plus proche du traditionnel: les virus génétiquement modifiés. Pour cette raison, son stockage et sa distribution seront plus faciles que ceux des flacons Pfizer / BioNTech, l’autre antidote autorisé au Royaume-Uni.