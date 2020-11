COVID-19 :

Le vaccin Pfizer, le premier à l’annoncer efficacité contre le coronavirus, a déjà commencé sa distribution mondiale. C’est ce qu’affirme le Wall Street Journal, l’un des grands journaux américains. Selon ces informations, la compagnie aérienne United Airlines a commencé vendredi avec le des vols charters pour accélérer la distribution des routes au cas où vous obtiendriez l’approbation du Administration des aliments et médicaments (FDA).

Le journal cite des sources anonymes familières avec le programme de vaccination, qui assurent que la compagnie aérienne a obtenu le feu vert des régulateurs aériens transporter dans leurs avions plus de glace sèche que ce qui est actuellement autorisé. Ce produit est d’une importance vitale pour le maintien du vaccin Pfizer, qui doit être conservé, au moins -70 ° C.

Selon les informations de Le journal Wall Street, United Airlines prévoit de faire des vols charters entre les aéroports de Bruxelles et de Chicago pour accélérer la distribution du vaccin Pfizer, dont les principaux centres de préparation sont situés Kalamazoo (Michigan) et Puurs (Belgique).

FDA en attente

La société pharmaceutique américaine, avec son partenaire allemand BioNTech, attendent la résolution de la FDA, une entité à laquelle ils ont demandé l’approbation d’urgence du vaccin la semaine dernière. Une fois qu’ils ont le feu vert, ils peuvent commencer à distribuer un vaccin démontré à 95% efficace contre COVID-19.

De plus, le binôme Pfizer-BioNTech fonctionne en parallèle avec le Entités réglementaires d’autres pays comme l’Australie, le Canada, le Japon, le Royaume-Uni et l’Union européenne pour accélérer les processus d’approbation. On s’attend à fabriquer au moins 50 millions de doses avant la fin de l’année et 1,3 milliard au cours de la prochaine 2021.