COVID-19 :

La course des grands laboratoires pour obtenir un vaccin efficace il est à son apogée. En début de semaine, nous avons vu comment Moderna a assuré que son vaccin avait atteint un 94,5% d’efficacité dans les analyses préliminaires. D’autre part, Pfizer et BioNTech ont confirmé 48 heures plus tard que le vaccin dans lequel ils travaillent ensemble avait augmenté son pourcentage d’efficacité jusqu’à 95% lors des derniers tests. Aujourd’hui, c’est le vaccin de l’Université d’Oxford qui a voulu surprendre le monde avec de nouvelles données.

Selon la revue médicale “ The Lancet ”, le vaccin contre le COVID-19 dans lequel travaille l’université britannique collaboration avec AstraZeneca s’est avéré sans danger chez les personnes âgées en bonne santé. De plus, il est confirmé qu’il est capable de générer une réponse immunitaire grâce aux résultats d’une expérience menée entre 560 adultes en bonne santé, dont plus de 240 ont plus de 70 ans.

Le différend pour le vaccin le plus rapide et le plus efficace

Tout cela semble être une bonne nouvelle, mais les premières théories sur une éventuelle spéculation entre les deux projets commencent à flotter parmi les experts. On ne peut nier que les données boursières de sociétés pharmaceutiques telles que Moderna, Pharmamar et Biotech il n’a augmenté qu’au cours des dernières semaines pour atteindre des niveaux records. Parmi toute cette démonstration d’efficacité, le monde est impliqué dans une deuxième vague qui n’a fait que mardi 435 morts en Espagne.

À ce sujet, Joan Pons, volontaire du vaccin Oxford, a voulu tirer ses propres conclusions dans une interview que nous avons menée sur As.com. le Infirmière de 45 ans Il est le seul Espagnol qui fait partie de la précédente expérience de vaccination et il a confirmé que le traitement d’Oxford et d’AstraZeneca a été l’un des plus encourageants, à la fois en efficacité et en prix.

«La fabrication d’un vaccin coûte beaucoup d’argent, et si Oxford peut le vendre au prix coûtant, les autres sociétés pharmaceutiques ne pourront pas récupérer tout ce qu’elles ont investi».

Joan Pons

Très clairement, Pons parle de la possibilité d’un “bataille médiatique” cela pourrait conduire à une lutte entre les sociétés pharmaceutiques pour obtenir le maximum de profit. “Vous devez mettre la politique de côté, car il s’agit de sauver des vies”, a déclaré Pons.

Comparaison de prix entre les vaccins

Pons a tenu à souligner qu ‘”il y a de la place pour tous les vaccins. On ne sait pas si’ Spoutnik ‘sera meilleur pour les jeunes, celui de Pfizer pour un autre groupe … Par conséquent, plus il y aura de munitions pour attaquer ce virus et y mettre fin, beaucoup mieux”. Cependant, il affirme que l’un des qualités exceptionnelles qui font du vaccin Oxford un favori parmi les gouvernements du monde entier (l’Espagne en a acheté 31 millions) est le prix.

“L’avantage du vaccin Oxford est qu’il n’a pas d’actionnaires derrière lui. Par conséquent, il est acquis à un prix de revient qui lui permet d’atteindre le monde entier”

Joan Pons

Prix ​​approximatifs des vaccins contre covid-19 AS.com

Selon les déclarations du PDG d’AstraZeneca, Pascal Soriot, le vaccin qu’ils développent pourrait avoir un prix qui tournerait autour du trois euros. Pons lui-même l’a confirmé dans l’interview: “Une des différences importantes par rapport aux autres est qu’avec le vaccin Oxford, vous ne pouvez pas faire de profit. C’est pourquoi il coûtera environ 3 euros.. Ils le produisent déjà pour réduire le temps, ils ne veulent pas attendre la licence de l’Agence européenne des médicaments, car chaque jour qui passe, plus de gens meurent. ”

L’importance de l’efficacité et des symptômes

La nouvelle étude publiée par «The Lancet» garantit que le vaccin Oxford et AstraZeneca est très efficace chez les volontaires les plus vulnérables, c’est-à-dire les adultes de plus de 70 ans. Selon le volontaire espagnol: “Il a été démontré que la sécurité et la protection du vaccin sont très bonnes à tous les âges. Encore mieux chez les plus de 55 ans, car il produit une double protection. Ce que l’on ne sait pas encore, c’est si il est efficace. Il semble que oui, le vaccin fait ce qu’il devait faire. “

C’est là que les soi-disant cellules T entrent en action. Selon Pons, «le vaccin stimule les cellules que le corps ne produit pas naturellement. Cellules T et ils sont très importants pour protéger le corps du virus. Ils sont comme le corps d’élite parce qu’ils détectent et tuent les cellules qui peuvent nous nuire. “

“La sécurité et la protection du vaccin se sont révélées très bonnes à tous les âges”

Joan Pons

En ce qui concerne les effets secondaires, l’Université d’Oxford a confirmé que les symptômes courants sont: fatigue, maux de tête, douleurs musculaires et fièvre. Pons lui-même a commenté dans l’interview que dans son cas, cela comprenait une congestion nasale associée à un léger mal de tête.

Dates et priorités possibles de distribution

Un autre aspect que tout le monde veut savoir sur le vaccin est le date de distribution. Le volontaire espagnol a tiré ses propres conclusions sur cette question. “Oxford n’aurait pas demandé que les données soient examinées si nous n’étions pas très proches. Donc le vaccin Cela pourrait être avant la fin de l’année, je pense avant Noël “, déclara l’infirmière.

Selon les estimations d’Oxford, les premiers vaccins seront destinés aux agents de santé et plus tard, ils atteindront les plus de 55 ans et les patients atteints de maladies chroniques. Une fois tout ce groupe vacciné, c’est à ce moment que le vaccin commencerait à être distribué au reste de la population.

Il est à noter que cette répartition dépendra de chaque pays et de ses préférences. Pons fait ses propres estimations: “Je crois qu’un vaccination en général tout au long du mois d’avril. Nous devons simplement attendre que l’Agence européenne des médicaments décide qu’elle dispose de suffisamment de données pour dire oui à la licence. “