COVID-19 :

Comirnaty est le vaccin qu’il a créé Pfizer pour combattre le COVID-19. C’est un Société pharmaceutique américaine dont le siège est à New York dédié à la développement et fabrication de produits de santé et de vaccins, Il a été fondé en 1849 par des cousins Charles Pfizer et Charles Erhartes.

Bien sûr, Pfizer n’aurait pas pu fabriquer ce médicament, le premier à arriver en Espagne, sans la collaboration de la société allemande BioNTech, dédié à développement et fabrication d’immunothérapies actives à base d’ARN messager (ARNm), utilisé dans le vaccin COVID, pour une approche spécifique au patient dans le traitement des maladies graves. Il a été fondé en 2008 pour Ugur Sahin et Özlem Türezi, un couple marié d’origine turque qui a passé toute sa vie en Allemagne.

Les deux sociétés ont développé ce médicament, basé sur ARNM. La mission de cette molécule, une fois à l’intérieur des cellules du corps, est donner des instructions pour produire les protéines ou les antigènes qui nous protègent du SRAS-CoV-2. De cette manière, si nous entrons en contact avec le virus après avoir été vaccinés, notre système immunitaire peut le reconnaître et en défendre notre corps.

Effets secondaires légers

La Agence européenne des médicaments (EMA) garantit que les effets secondaires enregistrés au cours des essais étaient généralement légers ou modérés et se sont améliorés quelques jours après la vaccination. Plus précisément, une étude publiée dans le New England Journal of Medicine révèle que les effets indésirables observés au cours de sa phase expérimentale étaient douleur au site d’injection (chez 84% des vaccinés), fatigue (63%), mal de tête (55%), douleur musculaire (38%), frissons tremblants (32%), douleur articulaire (24%) et fièvre (14%). De même, un gonflement peut également se produire dans la zone où le vaccin a été administré.

“N’ayez pas peur des effets secondaires, car ils sont un signe que le vaccin fonctionne et que votre corps se prépare à faire face au virus », a déclaré Kristen Choi, une infirmière qui a testé le vaccin pendant les essais et a déclaré que effets indésirables augmentés lors de la deuxième dose. Malgré cela, il a déclaré que cela en valait la peine et qu’il participerait à nouveau aux répétitions. Carrie, une Américaine de 45 ans, a déclaré que les effets indésirables étaient semblable à ceux d’une grippe et Glenn Deshields, un Texas de 44 ans, les a comparés à un “Forte gueule de bois” après une soirée.

Ingrédients et allergies possibles

Une autre réaction qui inquiète les experts est l’allergie. Le Royaume-Uni et les États-Unis ont enregistré des cas d’allergies graves, de sorte que l’EMA conseille aux personnes qui vont se faire vacciner de s’informer de ses composants, reflétés dans sa notice:

Les lipides présents dans le vaccin Pfizer BioNTech sont:

– ((4-hydroxybutyle) azanediol) bis (hexane–6,1-diol) bis (ALC-3015).

– (2- hexyldécanoate), 2 – [(polietilenglicol) –2000] -N, N-ditétradécylacétamide (ALC-0159).

– 1,2-diestearoil–snglicero-3-phosphocholine (DPSC).

– Cholestérol.

Il contient également saccharose, qui aide à préserver les particules, et un solution saline assez courant pour réguler l’acidité du vaccin, composé de:

– Phosphate de sodium monobasique.

– Chlorure de potassium dihydraté.

– Chlorure de sodium.

– Phosphate de potassium monobasique.