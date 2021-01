COVID-19 :

Le passé 6 janvier, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé le vaccin pour Moderne. Il impliquait l’autorisation d’utiliser un deuxième médicament contre le COVID-19 après son approbation en décembre et le début de l’administration du vaccin développé par Pfizer et BioNThec. Pour le moment, Moderna’s devrait arriver en Espagne dans sept ou dix jours, selon le ministre de la Santé, Salvador Illa, a révélé mercredi.

Au total, Bruxelles a déjà acquis 460 millions de doses des deux médicaments (300 millions de Pfizer / BioNTech et 160 millions de Moderna), qui partagent certaines caractéristiques, même si elles diffèrent également sous de nombreux aspects, notamment dans les conditions de stockage.

Les deux utilisent de l’ARN messager

Si les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna ont quelque chose en commun, c’est qu’ils utilisent tous les deux de l’ARN messager, c’est-à-dire qu’ils contiennent une partie du virus ‘instructions’ qui cause COVID-19 », selon la Commission européenne. Ce “Permet aux propres cellules du corps de produire une protéine propre au virus”. De cette façon, lorsqu’une personne entre en contact avec le virus, son système immunitaire reconnaît que cette protéine unique ne doit pas être dans le corps et répond en produisant défenses naturelles contre l’infection, l’empêchant d’être infecté.

C’est également le mécanisme utilisé par le vaccin en cours de développement par la société biopharmaceutique allemande CureVac, avec lequel la Commission a également signé un contrat, mais qui n’a pas encore demandé l’approbation de l’EMA.

Efficacité similaire

Les deux médicaments sont efficaces à plus de 93% et très similaires. Celui de Pfizer est efficace à 95%, comme révélé par tests réalisés auprès de plus de 40000 personnes. Parmi eux, 18100 ont reçu le vaccin et seulement huit sont tombés malades du coronavirus, l’un d’eux avait une infection plus grave, bien que personne n’ait dû être hospitalisé. Le vaccin Moderne, en attendant, a un 94,5% efficace. Dans vos répétitions 30000 bénévoles ont participé et sur les 13 900 vaccinés, 11 seulement ont contracté la maladie, sans qu’il y ait de cas grave.

D’autre part, aucun effet secondaire indésirable détecté sérieux sans aucun vaccin, au-delà de la douleur ou de l’enflure au site d’injection, de la fièvre, des douleurs musculaires ou des maux de tête.

Différentes conditions de stockage

Le transport des vaccins COVID-19 vers tous les pays sera un énorme défi logistique, en particulier pour la conservation du produit, où réside la principale différence entre les deux vaccins mentionnés. À cet égard, celui de Pfizer Il est beaucoup plus compliqué à distribuer, car il nécessite des températures extrêmes, d’environ 70 degrés sous zéro, à conserver en bon état. La de Moderne, au lieu de cela, il reste entre 15 et 25 degrés sous zéro, pouvoir même être 30 jours dans un réfrigérateur normal, avec des températures comprises entre 2 et 8 degrés.

Les deux nécessitent deux doses, mais à des moments différents

En ce qui concerne l’administration, il existe de petites différences dans la période pendant laquelle les doses sont administrées. Les deux ont besoin deux injections intramusculaires afin qu’ils soient efficaces pour accorder l’immunité au receveur, mais alors que pour le vaccin développé par Pfizer et BioNTech il intervalle Il est 21 jours entre la première et la deuxième dose, pour celle de Moderne Il est 28 jours.

Le vaccin de Pfizer est moins cher

Outre ses conditions de stockage, le prix est un autre facteur déterminant pour rendre un vaccin accessible à certains pays. Dans ce cas, bien qu’il soit plus compliqué sur le plan logistique, celui de Pfizer et BioNTech est moins cher, car chaque dose coûterait environ 17 euros. Le Moderna, en revanche, est le plus cher de tous ceux en cours de développement, car il atteindrait 31 euros par dose. Au contraire, le moins cher est celui créé par le Université d’Oxford et AstraZeneca, dont le prix est d’environ trois euros par dose.