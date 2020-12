COVID-19 :

Le gouvernement a annoncé que le plan de Noël allait de l’avant, avec la possibilité que les communautés autonomes appliquent de nouvelles restrictions pour s’adapter à une situation épidémiologique changeante.

Le plan de Noël comprend des mesures telles que augmentation du nombre maximum de personnes pouvant se réunir la veille de Noël, Noël, le réveillon du nouvel an et le nouvel an, de 6 à 10; le couvre-feu des jours susmentionnés commencera à 1h30 du matin et, enfin, la mobilité interrégionale est autorisée entre le 23 décembre et le 6 janvier pour les parents et amis. Plus précisément, ce sont les mesures que les autonomies ont le pouvoir d’étendre.

À partir d’aujourd’hui, les restrictions dans chaque communauté autonome sont les suivantes:

Andalousie

Du 23 décembre au 6 janvier, des personnes extérieures à l’Andalousie pourront entrer dans la région grâce à la “réunification de parents et d’amis”. De plus, le couvre-feu sera en vigueur entre 23h00 et 06h00 à l’exception de La veille de Noël et le réveillon du nouvel an, quand il commencera à 01h30. Finalement, Les 24, 25, 31 décembre et 1er et 6 janvier, des réunions de 10 personnes seront autorisées, bien que toujours de deux groupes de coexistence.

Aragon

Depuis le 21 décembre, la région est en périmètre fermé, bien que Du 23 au 26 décembre et du 30 au 2 janvier, les réunions de famille sont autorisées. Aragon est l’une des communautés autonomes qui il a rejeté le concept de «parents». De son côté, le couvre-feu restera en vigueur entre 23h00 et 06h00, à l’exception du réveillon de Noël et du réveillon du Nouvel An, où il commencera à 01h30. Finalement, Les réunions de 10 personnes seront autorisées les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier.

Asturies

La fermeture du périmètre reste en vigueur, même si du 23 décembre au 6 janvier, les membres de la famille et les amis peuvent entrer ou sortir de la région. Le peuple de entre 18 et 30 ans pour retourner dans la communauté pendant ces vacances et qu’ils partent vivre ensemble avec plus de 65 ans ou personnes vulnérables ils devront faire un PCR

La mobilité de nuit sera interdite de 23h00 à 06h00, bien que La veille de Noël, le réveillon du Nouvel An et le 6 janvier, le couvre-feu sera entre 01h30 et 07h00. Les réunions sont limité à six personnes pendant toutes les fêtes.

Baléares

Tous les voyageurs souhaitant entrer aux Baléares devront présenter une PCR négative ou passer un test antigénique à partir du 20 décembre. En présentant une situation épidémiologique hétérogène, chaque île a ses mesures. Tous, à l’exception de Majorque, partagent un couvre-feu entre 00h00 et 06h00. À Majorque, l’heure de départ est avancée à 22h00. Pour sa part, Les réunions à Majorque et Minorque ne peuvent être que de 6 personnes, tandis qu’à Ibiza, elles sont étendues à 10 en plein air. Formentera permet des réunions de 10 personnes à l’intérieur et 20 à l’extérieur.

les îles Canaries

Les îles Canaries font partie des communautés qui aggravent progressivement leur situation épidémiologique. Donc, À partir du 18 décembre, les voyageurs doivent fournir un PCR négatif pour entrer dans les îles. De plus Maximum de 6 personnes rassemblées, à l’exception de Tenerife, qui restera également confinée jusqu’à début janvier, où seules 4 personnes peuvent se rencontrer.

L’exception sera les 24, 25, 31 décembre et 1er et 6 janvier, lorsque 6 personnes pourront se retrouver à Tenerife et 10 dans les îles restantes. Finalement, le couvre-feu est imposé de 01h00 à 06h00, à l’exception de Tenerife, où il commence à 22h00. Cependant, la veille de Noël et le réveillon du Nouvel An, il commencera à 01h30 sur toutes les îles à l’exception de Tenerife.

Cantabrie

Cela permettra visites à des parents et amis entre les 23 décembre et 6 janvier. Il Le couvre-feu sera fixé à 01h30 pour la veille de Noël et le réveillon du Nouvel An. Le nombre maximum de personnes autorisées pour les réunions sera de six, bien que s’étendra à dix personnes les 24, 25, 31 et 1er.

Castilla La Mancha

Castilla-La Mancha permet des visites à des parents et amis entre le 23 décembre et le 6 janvier. La mobilité nocturne est interdite entre 00h00 et 06h00, sauf la veille de Noël et le réveillon du Nouvel An, où l’heure de départ est retardée jusqu’à 01h30. Seules 6 personnes peuvent se rencontrer, sauf les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier, où 10 personnes peuvent se réunir.

Castille et Leon

Castilla y León restera fermé sur le périmètre jusqu’au 10 janvier. Cependant, entre le 23 et le 26 décembre, le 30 décembre et le 2 janvier et les 5 et 6 janvier, il permettra des visites à des parents et amis. De plus, le couvre-feu sera imposé entre 22 h et 6 h, bien que la veille de Noël et le réveillon du Nouvel An, il soit entre 1 h 30 et 6 h. Les rassemblements sociaux seront d’un maximum de 6 personnes, bien que La veille de Noël, Noël, la Saint-Sylvestre et la Saint-Sylvestre, 10 personnes peuvent se réunir.

Catalogne

Les voyages pour rendre visite à des proches, pour des raisons professionnelles ou pour reprendre des études sont autorisés. La veille de Noël et le réveillon du Nouvel An, 10 personnes peuvent se rencontrer, mais avec un maximum de deux bulles de convivialité. Le couvre-feu ces jours-ci est établi entre 01h30 et 06h00 et, à la veille des rois, il commencera à 23h00.

Ceuta

Ceuta permet l’entrée et la sortie de la ville autonome pour rendre visite à des proches. Pour le moment, seules 4 personnes peuvent se rencontrer, sauf si elles vivent ensemble. Le couvre-feu entre le 23 décembre et le 6 janvier est fixé entre 23h00 et 06h00, bien qu’il soit prévisible que la veille de Noël et le réveillon du Nouvel An, il commencera à 01h30.

Communauté valencienne

Ximo Puig, Président de la Generalitat, a annoncé jeudi modifications des restrictions sanitaires pour Noël. Ils entreront en vigueur le Lundi 21 décembre et ils dureront pour l’instant jusqu’au 15 janvier prochain.

La première mesure est liée à réduction du nombre de participants aux réunions de famille, à la fois dans des espaces ouverts et fermés. Le maximum autorisé sera six personnes et ils doivent venir de deux unités familiales différentes comme plafond.

Concernant la mobilité nocturne, le couvre-feu avance d’une heure, de 00h00 à 23h00. Seules deux exceptions sont établies: Veille de Noël et réveillon du nouvel an, depuis le retour à la maison sera autorisé jusqu’à minuit.

Enfin, la troisième mesure est lié à la fermeture du périmètre de la Communauté. le entrée dans la région de tout citoyen d’une autre autonomie qui n’a pas de résidence là-bas. Pourtant, Les déplacements pour rendre visite à des parents et amis ne seront pas autorisés.

Estrémadure

Ce ne sera pas périmètre fermé, bien que l’entrée et la sortie de la communauté soient limitées du 23 décembre au 6 janvier. En règle générale, les rassemblements sociaux seront, comme maximum de 6 personnes, tandis que le couvre-feu sera fixé entre 00h00 et 06h00.

Cependant, Les 18, 19, 24 et 31 décembre, la mobilité de nuit sera interdite entre 1h30 et 6h00. De plus, aux jours indiqués ci-dessus et les rejoignant les 25 décembre et 1er janvier, 10 personnes de deux noyaux familiaux peuvent se rencontrer.

Galice

Il permettra des visites aux parents et amis. Les réunions seront de 6 personnes maximum de deux lieux de coexistence différents, bien que les enfants de moins de 10 ans ne comptent pas. Le couvre-feu aura lieu entre 23h00 et 6h00, bien que pendant les vacances de Noël, il sera prolongé jusqu’à 1h30.

Madrid

Entre le 23 décembre et le 6 janvier, Madrid restera fermée sur le périmètre, bien qu’il soit possible de rendre visite à des parents et amis. Les réunions sociales seront pour 6 personnes et avec un maximum de deux bulles familiales. Le couvre-feu, sauf la veille de Noël et le réveillon du Nouvel An, où il sera entre 01h30 et 06h00; Il sera imposé entre minuit et 6h00.

Melilla

Entre le 23 décembre et le 6 janvier, Melilla vous permet d’entrer et de quitter la ville pour rendre visite à votre famille et vos amis. Les rassemblements sociaux sont limités à 4 personnes, tandis que le couvre-feu est imposé entre 23h00 et 6h00. Cependant, Les 24, 25, 31 décembre et 1er et 6 janvier, la mobilité nocturne sera limitée entre 1h30 et 6h00. Ces jours-là, 10 personnes peuvent se rencontrer.

Murcie

Entre le 23 décembre et le 6 janvier, les visites aux proches sont autorisées, mais ils ont l’intention d’éliminer le terme «parents». Les rassemblements sociaux sont limités à 6 personnes et le couvre-feu est établi entre 23h00 et 06h00. Cependant, Les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier, la mobilité de nuit sera limitée de 1h30 à 6h00. De plus, ces jours-ci, un maximum de 10 personnes peuvent se rencontrer.

Navarre

Entre le 17 décembre et le 14 janvier, sauf les vacances de Noël, vous ne pourrez pas entrer ou sortir de la communauté mais, Entre le 23 et le 26 décembre et le 30 décembre et le 2 janvier, au moyen d’une déclaration écrite, il sera autorisé à rendre visite à des parents et amis. Le couvre-feu est établi pour toutes les parties entre 23h00 et 06h00, à l’exception de 13h30 pour le réveillon de Noël et le réveillon du nouvel an. Les réunions sont limitées à 6 personnes, sauf les 24 et 31 décembre, où il passe à 10.

Pays Basque

Jusqu’au 23 décembre, seule la mobilité interprovinciale est autorisée mais, depuis lors, les résidents du Pays basque pourront se rendre dans d’autres provinces de la région. Entre les 23 et 26 décembre et les 31 décembre et 2 janvier, le confinement de la communauté est levé, mais il sera obligatoire de signer une «déclaration responsable». Le couvre-feu sera de 22h00 à 6h00, sauf la veille de Noël et le réveillon du Nouvel An, où la mobilité nocturne sera restreinte entre 1h30 et 6h00.

La Rioja

La région sera en périmètre fermé et il est interdit d’en sortir. Le couvre-feu pendant les jours de Noël sera imposé entre 23h00 et 5h00. Cependant, entre les 23 et 26 décembre et les 30 et 2 janvierLes visites aux parents et amis sont autorisées. Les 24 et 31 décembre, le couvre-feu sera entre 1h30 et 5h00, tandis que 10 personnes pourront se rencontrer les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier.