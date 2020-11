COVID-19 :

Le vaccin contre le COVID-19 est quelque chose que tout le monde attend pour aider à contrôler la pandémie, grâce à des tests efficaces couplés aux normes de soins préventifs déjà en place. Les scientifiques du monde entier travaillent d’arrache-pied pour obtenir un vaccin fiable et efficace à court terme. En raison du rythme des travaux menés dans le monde entier pour contrôler le coronavirus, on s’attend à ce que Au cours des premiers mois de 2021, les essais cliniques nécessaires ont été achevés et l’application du vaccin.

Le coronavirus aura-t-il un vaccin capable de l’éradiquer?

Le projet de mise en œuvre d’un vaccin efficace prend du temps, il y en a actuellement plus de 200 à l’étude, dont beaucoup font l’objet d’essais cliniques. Plusieurs d’entre eux sont déjà en phase III, c’est-à-dire l’étape avant l’approbation du vaccin. Certains devraient effectivement se conformer à cette phase et être approuvés pour une utilisation dans les premiers mois de 2021. Mais ne vous y trompez pas, le processus de développement d’un vaccin à l’obtention de sa licence, sa production en grande quantité , jusqu’à ce que son utilisation généralisée soit un processus très long.

Une fois qu’un vaccin est approuvé, une autre étape inquiétante et complexe s’ensuit: le rendre accessible à tous. En particulier, le coronavirus affecte un certain type de population la plus vulnérable, c’est sa forme la plus agressive, donc il est important que les premiers vaccins soient appliqués à ceux qui en ont le plus besoin. Le groupe prioritaire doit être les personnes de plus de 60 ans, les personnes atteintes de maladies chroniques sous-jacentes et les personnes travaillant dans le domaine de la santé.

À ce stade, l’UNICEF collaborera, tirant parti de son expérience unique en tant qu’acquéreur de vaccins dans le monde, aidant avec d’autres centres tels que le Fonds renouvelable de l’OPS et le Centre pour l’accès mondial aux vaccins COVID-19 (Centre COVAX). Il s’agit probablement du plus grand approvisionnement et approvisionnement en vaccins au monde.

Comment le vaccin COVID-19 est-il développé?

Les vaccins fonctionnent en imitant un agent infectieux, il peut s’agir d’un virus, d’une bactérie ou d’autres micro-organismes pouvant provoquer des maladies. Cela permettra à notre système immunitaire de réagir rapidement et efficacement contre elle.

Traditionnellement, les vaccins produisent cet effet en introduisant une forme affaiblie d’un agent infectieux, ce qui permettra à notre système immunitaire de s’en souvenir et de le reconnaître. Dès que le système immunitaire s’en souviendra, il commencera à le combattre rapidement avant qu’il ne nous transmette la maladie. C’est ainsi que les vaccins sont conçus, y compris les candidats actuels pour lutter contre le COVID-19.

D’autres vaccins potentiels également en développement utilisent d’autres approches: les soi-disant ARN et ADN. Au lieu d’utiliser des antigènes, ces vaccins donnent à notre corps le code génétique dont il a besoin pour permettre à notre système immunitaire de produire lui-même l’antigène.

Chaque pays dispose d’organismes de réglementation qui vérifient si le vaccin est sûr et efficace avant d’être largement distribué à l’ensemble de la population. Au niveau mondial, la coordination de tous ces projets sur les vaccins covid-19 est en charge de l’OMS.