COVID-19 :

Correos a lancé un nouveau timbre avec lequel ils veulent rendre un hommage bien mérité aux différents professionnels de santé de notre pays qui luttent contre le coronavirus depuis le début de l’année. Un authentique reconnaissance des héros de cette pandémie et que chaque jour, ils sont en première ligne de bataille. “Le meilleur applaudissement est de rester responsable”, est la devise qui accompagne ce timbre. L’entreprise cherche ainsi à rendre hommage aux professionnels de santé et aussi à sensibiliser la population de cette deuxième vague que nous subissons à cause des épidémies.

Ce nouveau timbre complète la collection des vingt-quatre timbres qui font partie de l’édition spéciale du coffret baptisé “ Covid-Heroes of the XXI siècle ” et qui sert de témoignage philatélique de tout ce dont nous souffrons depuis mars dernier. L’étui est disponible en format quadrilatère sur carton plastifié où brillent les timbres qui rendent hommage à ces grands héros. Ça oui, c’est une édition limitée à mille exemplaires et d’une valeur de 25 euros.

«Comme toujours, les Espagnols n’ont pas oublié les plus vulnérables, formant des marées solitaires dans lesquelles, par exemple, de grands chefs ainsi que des entreprises comme Correos, ont livré de la nourriture à ceux qui en avaient le plus besoin. Les particuliers et les petits entrepreneurs ont fait leur part pour que, dans la mesure du possible, ce virus ne nous a pas trop fait de mal», Assurent-ils de la Poste.

Les agents de santé, les forces et organes de sécurité de l’État, les pompiers, les travailleurs des établissements alimentaires, le secteur des transports, les fournisseurs, ainsi que les services postaux et le personnel de nettoyage, entre autres, sont des groupes de personnes qui ont été au service. de nous tous depuis que l’état d’alerte a commencé le 14 mars avec son confinement correspondant de près de deux mois. Une nouvelle souche de coronavirus qui paralysé pratiquement tout le monde et que cela continue de nous mettre en échec alors que les scientifiques continuent de travailler dur pour trouver un vaccin.