La Copa del Rey 2020-2021 est déjà en cours et au prochain tour, les équipes de première division entreront en jeu. Le match nul se joue mercredi 16 décembre avec un seul match au stade de l’équipe de catégorie inférieure. Aujourd’hui, il est pratiquement impossible pour les spectateurs des clubs les plus modestes de voir leurs équipes dans les stades. Le protocole élaboré par le Conseil Supérieur des Sports (CSD) rend impossible pour le moment qu’il y ait du public dans les domaines espagnols.

L’organe présidé par Irene Lozano est la voix autorisée pour le football professionnel (Premier et Deuxième), en plus, conseille aux spectateurs de ne pas entrer dans le football non professionnel, mais ce n’est pas leur décision mais c’est plutôt entre les mains des communautés autonomes et des services de santé qui régissent le territoire, comme indiqué dans la circulaire 14 de la RFEF sur le protocole d’action pour le retour des compétitions officielles de portée étatique et à caractère non professionnel.

Lors du premier tour de qualification de la Coupe, il n’y avait qu’un public, avec les limites de capacité connues, dans les matches disputés dans la Communauté de Madrid et aux îles Canaries. Cependant, cette disposition peut changer d’un jour à l’autre en fonction de l’évolution de la pandémie dans les différents territoires. La réglementation réglementée par le CAM autorise une capacité maximale de 600 personnes et toujours en activités sportives de plein air. Pendant ce temps, les îles Canaries ont réglementé une capacité de 30% du total. Il semble lointain de se faire une idée de ce qui va se passer pour le 16-D, alors qu’il y aura des limitations de mobilité sur presque tout le territoire et un état d’alarme qui durera jusqu’au 9 mai.

Pour le moment, la RFEF, présidée par Luis Rubiales, a demandé par lettre au gouvernement à travers le CSD que le match qui reste à jouer entre l’Athletic et la Real Sociedad, correspondant à la finale de l’édition de la Coupe 2019-2020, soit le premier qui faites-le en public et sans restrictions. À ce jour, la porte fermée est toujours en vigueur.