COVID-19 :

“Si le gouvernement de Cantabrie nous garantit que voyager seulement dix personnes par bus, tous les voyageurs ne seront pas en contact direct d’un éventuel positif, nous irions dans deux bus à chaque voyage. Sinon, nous devrons voyager en voiture, en gardant les groupes que vous partagez vestiaire. Nous savons que ce n’est pas la solution idéale, mais l’équipe et le club ne peuvent pas se permettre un autre verrouillage. “ C’est ainsi qu’il a résumé les joueurs et les entraîneurs aujourd’hui Víctor Diego, responsable des relations institutionnelles chez Racing et la personne de contact avec la direction générale de la santé publique, la décision prise par la commission des sports de l’entité, à laquelle appartiennent les deux actionnaires maximum. La communication s’est déroulée en plein air, comme presque tout maintenant à La Albericia, pour minimiser les risques de contagion, à l’intérieur du terrain nº2, juste avant de commencer la formation. La photographie capture le moment où Victor a rencontré le personnel.

Víctor, avant-centre du Racing dans les années 80 et vice-président du club pendant le mandat de Manolo Higuera, C’est un homme de la plus grande confiance en Alfredo Pérez, qui lui a confié toutes les procédures de l’entité tant avec le gouvernement de Cantabrie et avec le conseil municipal de Santander et, dans le cas des étrangers, avec la délégation du gouvernement espagnol. L’expérience du récent confinement, au cours de laquelle le voyage à Leioa de tous les joueurs, y compris les blessés, dans le même bus, a été décisif pour le Dr Paloma Navas et son équipe de santé publique pour envisager tout contact direct. Celui de Jon Ander, le seul positif, a été décisif dans la décision prise. Ils n’aiment pas mettre autant de voitures sur la route ou l’image qui leur est donnée, mais ils sont encore moins disposés à refermer toute l’équipe dans leurs maisons respectives.

Depuis cette semaine, les joueurs se transforment en six vestiaires, quatre par quatre, ont suspendu les petits déjeuners communs, la salle de physiothérapie est utilisée une à la fois et uniquement sur prescription médicale, et les réunions et les entretiens ont tous lieu sur la pelouse. La question du déplacement reste à présent à résoudre. Si le gouvernement cantabrique accepte qu’ils voyagent 10 joueurs dans chaque bus, évidemment avec une longue distance et avec un masque (les techniciens et les assistants iraient en voiture) sans que tous soient considérés comme contact direct d’un hypothétique positif, telle est l’option choisie. Si le Dr Navas continue d’utiliser le sport comme un élément exemplaire, ils se tourneront vers les voitures.

Entre aujourd’hui et demain une réponse de la Santé est attendue, puisque jeudi le Racing doit se rendre en Navarre pour affronter la Mutilvera (19h00) dans la Copa del Rey. Dimanche, c’est à leur tour de voyager à nouveau, en l’occurrence à Las Arenas, pour affronter les Arenas de Getxo en championnat (17:00)