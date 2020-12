COVID-19 :

La pandémie, le calendrier du championnat et le tirage au sort de la Coupe ont été évoqués pour que le Racing soit à peine visible dans son stade cette saison. Le 10 janvier prochain, à 18h00, vous recevrez Amorebieta le dernier jour du premier tour de ce qui ne sera que le quatrième match à El Sardinero jusqu’à présent cette année. D’ici là, cela fera 43 jours que ceux qui dirigeaient Rozada ont joué contre Barakaldo, le 28 novembre, leur dernier match à Santander. Entre les deux affrontements, les Verdiblancos auront dû disputer quatre matchs en outsiders, contre Leioa, Mutilvera (en Copa del Rey), Arenas de Getxo et, dimanche prochain, à 16h30, contre Sanse à Zubieta.

Après si longtemps de jeûne, Les abonnés de racinguista pourraient souffrir d’une frénésie puisque le Comité de la Compétition s’est fixé trois jours après avoir reçu les bleus du match reporté contre le Real Unión. pour COVID-19 positif de Jon Ander. Le jeu se jouera sur Mercredi 13 janvier à 19 h Avec si peu d’utilisation, l’état du terrain est censé être impeccable.

Nacho Cubero (AS)

Ces deux matches ne pourront assister qu’aux abonnements du Racing puisque les autorités sanitaires n’autorisent la présence que de 20% de la capacité, soit 4444 spectateurs (Et cela pour l’instant, puisqu’il est possible que les portes du stade se referment si la Cantabrie revient en état d’alerte 4). Les billets ne seront pas mis en vente. Les abonnés Gold (plus de 50 ans d’abonnement) et Silver (plus de 25) auront la priorité pour retirer vos billets via le site Web du club ou aux guichets du stade.

Pour le reste des abonnés, Racing informe que Ils pourront obtenir leur emplacement pour se rendre à El Sardinero à partir du mercredi 30. L’entité Verdiblanca rappelle que les 4444 sièges activés à Los Campos de Sport sont disponibles exclusivement aux abonnés de racinguista pour l’année universitaire 2020/21 et que Pour accéder au site, il sera nécessaire de se munir de la carte, du lieu correspondant aux matchs contre l’Amorebieta Sports Society et l’Union Royale (vous devez occuper ce siège et non celui qui apparaît sur l’abonnement) et la pièce d’identité nationale. Le football en période de pandémie, vous savez. Et merci.