COVID-19 :

Avec le nouvel état d’alerte annoncé par le président du gouvernement, Pedro Sánchez, un couvre-feu a été établi de 23 heures à 6 heures du matin, ce que chaque communauté autonome pourrait prolonger ou réduire d’une heure. Il a été le cas de la Communauté de Madrid, qui a décidé de limiter la mobilité de 0h00 à 6h00 en raison des grandes distances et des longs trajets.

Par conséquent, le décret signé par le président Isabel Díaz Ayuso a établi une série de mesures pour limiter la liberté de mouvement dans la nuit susmentionnée, ainsi que d’autres tout au long de la journée. Entre elles, le nombre maximum de six personnes ne vivant pas ensemble pour les réunions, mais avec une option ouverte. Ces rencontres Ils peuvent également survenir la nuit tant qu’il n’y a pas de mobilité à l’extérieur de la maison à des heures restreintes.

Cette non-interdiction a suscité de nombreux débats la semaine dernière, car c’était quelque chose qui n’était pas autorisé avant le nouveau décret.. Cependant, la raison invoquée par la Communauté de Madrid a été la nécessité de s’adapter à l’arrêté royal de l’état d’alarme.

Que peut-on faire à Madrid?

Pour commencer, en plus de ce qui est établi dans le décret et le couvre-feu, une série de mesures restrictives sont imposées pour 35 zones de santé de base. Par conséquent, jusqu’au 15 novembre au moins, ces zones ont limitations de mouvement, empêchant leur sortie sauf pour un motif valable, ainsi que l’entrée dans ces zones.

Seuls les mouvements de raisons professionnelles, accès aux centres éducatifs, retour dans la zone résidentielle, accès aux organismes bancaires ou d’assurance, examens ou besoin prioritaire et urgent, ou assistance aux personnes âgées, aux mineurs ou aux personnes à charge. Dans le périmètre, il y a la liberté. De même, les aires de jeux sont fermées et la capacité est très limitée, généralement 50%.

Une fois passé le pont, à partir du 3 novembre, vous pouvez entrer et sortir de la région normalement, parce qu’il n’y a plus de confinement. Mais les limites demeurent. Avec le couvre-feu nocturne, les établissements sont fermés sauf pour la livraison à domicile, Y les réunions ne sont pas autorisées dans les espaces publics ni dans les parcs et jardins qui sont fermés. Après 23h00 les bars et restaurants n’admettent plus de clients, la consommation n’est pas autorisée dans le bar, avec des tables pouvant accueillir jusqu’à six personnes. Et également, les établissements commerciaux ferment à 22h00 sauf pour les entreprises essentielles.

Par conséquent, le seul moyen de s’absenter de la maison au-delà de 0h00 est uniquement pour les causes mentionnées ci-dessus, comme des raisons professionnelles, une urgence extrême, des déplacements justifiés ou une assistance aux personnes vulnérables.